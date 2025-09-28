Arrestado un hombre por golpear a un familiar con un vaso de cristal tras una discusión en un bar de Mahón

La Policía Nacional ha detenido en Mahón (Menorca) a un hombre por golpearle en la cabeza con un vaso de cristal a un familiar tras una fuerte discusión en un bar.

El agresor y la víctima se encontraban en el mismo local consumiendo bebidas alcohólicas hasta que en un momento dado empieza una fuerte discusión entre ambos por desavenencias de cuando ambos convivían en el mismo domicilio.

Al acabar de discutir, la víctima se dirigió a los baños del bar, momento en el que, de forma sorpresiva, el familiar le dio un fuerte golpe en la cabeza con un vaso de vidrio que le provocó una herida contusa por la que tuvo que ser asistido por los servicios médicos y trasladado a un hospital para aplicarle puntos de sutura.

A la llegada de los agentes al lugar de los hechos, el presunto autor había abandonado el lugar de los hechos, por lo que las patrullas realizaron gestiones para la localización del agresor. Finalmente, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de lesiones.