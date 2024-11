Arrasate: «Somos dos equipos valientes, no veo un empate a cero»

«Somos dos equipos valientes, no veo un empate a cero», aseguró hoy Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Son Moix ante el Atlético. «Que seamos los dos equipos menos goleados de Primera no significa que seamos defensivos», agregó el técnico vasco, que pidió a sus jugadores «que seamos fuertes en casa y que no repitamos los errores de Vitoria».

«Ellos llegan bien, animados por su victoria en París, pero nosotros hemos mejorado mucho en nuestro estadio, tenemos que hacer las cosas como ante el Rayo o en los primeros minutos ante el Athletic, cuando estábamos once contra once», dijo Arrasate, que vaticinó que una de las claves del partido de mañana va a ser «el acierto ante la portería. El que esté más fino en las áreas será el que se lleve los puntos».

𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 + 𝗔𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻. A por una gran tarde ❤️🖤 pic.twitter.com/6ANq4XLdmQ

— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 9, 2024

«Venimos de hacer un mal partido y necesitamos recuperar nuestra mejor versión si queremos tener opciones ante este tipo de equipos. Queremos contar con nuestro público y que entre los dos creemos una simbiosis y les podamos ofrecer una tarde grande y podamos ganar», explicó el técnico, que no dio ninguna pista sobre la alineación. «Hay muchas combinaciones posibles y más o menos están funcionando todas», se limitó a decir.

Arrasate, por último se alegró de que el próximo sea el último parón hasta marzo, porque «siempre es complicado porque tienes que estar pendiente de cosas que tú no puedes controlar».

En cuanto a la convocatoria, que ya ha hecho pública el Mallorca, destacan las bajas de los lesionados Lato, Asano y Valery, aunque vuelve Samú Costa una vez cumplida su sanción. Esta vez no entra ningún jugador del filial y el entrenador se lleva a todos los disponibles.