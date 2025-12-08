Arrasate pide un extremo para enero: Ortells ya está manos a la obra

El Mallorca empieza a mover el mercado. OKBALEARES puede anticipar que tanto el entrenador como la dirección deportiva consideran necesario fichar un jugador de banda derecha en enero. La idea es que sea zurdo y que se pueda mover por los dos costados, aunque por supuesto no se trata de una incorporación sencilla ya que el presupuesto del que se dispone es limitado. No obstante se va a intentar hacer un esfuerzo para traer un futbolista contrastado.

En el club se está contento con el rendimiento ofensivo de la banda izquierda, en la que suelen ubicarse Mojica y Virgili (aunque hay muchas dudas con respecto a la capacidad defensiva del colombiano), pero se cree que la banda derecha es justo lo contrario. Arrasate ha ubicado en el extremo a Mateo Joseph, que es en realidad delantero, y Maffeo está más preocupado de labores defensivas que se proyectarse en ataque. El resultado es que el equipo apenas aparece por ese costado, lo que ha acabado obligando al entrenador a desplazar a Virgili a la derecha, demarcación en la que, a pesar de que sea la de su pierna natural, no se desenvuelve tan bien como lo hace a la izquierda.

Las labores de scouting comenzaron hace tiempo y encima de la mesa ya hay un puñado de nombres. Ahora de lo que se trata es de atrarles al equipo y conseguir que encajen en el presupuesto, algo que no resulta demasiado sencillo. Por eso lo lógico es pensar que ese fichaje no llegue, como ha sucedido ya en otros años, hasta que esté bien avanzado el mercado de enero.

Si se produce esta incorporación podría haber una consecuencia colateral en forma de salida de Javi Llabrés, que acaba contrato en junio y que desde enero es agente libre para negociar con el club que considere oportuno. Javi Llabrés recibió varias ofertas en verano, una de ellas muy importante del Eibar, pero Arrasate le pidió que se quedara. Ahora, en cambio, tendría la puerta abierta si llega ese extremo.