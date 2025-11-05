Arno Buitenweg se une al proyecto del Playas impulsado por Marco Asensio

El técnico neerlandés Arno Buitenweg (Gravenhage, 18/03/1971), con experiencia en clubes de prestigio internacional como Aspire Academy (Qatar), Al Wahda FC (Emiratos Árabes Unidos) y Forge FC (Canadá), pasa a formar parte de la estructura técnica del Playas de Calvià CF, dentro del proyecto deportivo impulsado por el futbolista mallorquín Marco Asensio y su hermano Igor.

El Playas de Calvià CF avanza de este modo en su proceso de transformación hacia un modelo profesional y sostenible, incorporando a su organigrama a un entrenador especializado en fútbol base con una amplia trayectoria internacional en el fútbol profesional.

Buitenweg mantiene un vínculo estrecho con Mallorca, donde actualmente tiene establecida su residencia. Su relación con Asensio se remonta a los primeros años del jugador en la cantera del RCD Mallorca, cuando el hoy futbolista del Fenerbahçe SK iniciaba su formación bajo la dirección del técnico neerlandés. Dos décadas después, ambos se reencuentran con un objetivo compartido: impulsar al Playas de Calvià hacia un modelo de excelencia en metodología, desarrollo y rendimiento dentro del fútbol balear.

El neerlandés destaca que su labor se centrará en “construir un proyecto sólido y a largo plazo, basado en la formación integral de los jugadores y la profesionalización del entorno técnico”. Buitenweg considera que el Playas de Calvià “puede convertirse en un referente en la detección y desarrollo de talento en la isla, combinando el espíritu local con una visión internacional del

fútbol moderno”.

Con más de dos décadas de experiencia, Arno Buitenweg ha desarrollado su carrera en algunos de los entornos futbolísticos más avanzados del mundo.

En Aspire Academy (Qatar) trabajó junto a referentes como Raúl González, Xavi Hernández y Roberto Olabe, contribuyendo a la formación de jugadores que más tarde representarían a la selección catarí en el Mundial 2022.

Posteriormente formó parte del cuerpo técnico del Al Arabi SC (Qatar) -de la Qatar Stars League- junto al islandés Heimir Hallgrímsson (actual seleccionador de Irlanda). En ese periodo su equipo alcanzó la final de la Copa del Emir con futbolistas como Aron Gunnarsson y Marc Muniesa. También dirigió proyecto el proyecto del United FC (Emiratos Árabes Unidos), trabajando con jugadores de la talla de Quincy Promes. Allí sentó las bases metodológicas que posteriormente continuó el ex jugador internacional italiano Andrea Pirlo.

Su paso por Al Wahda FC (Emiratos Árabes Unidos) consolidó su reputación como técnico capaz de transformar equipos y potenciar talento. Bajo su dirección, el conjunto de Abu Dabi encadenó 16 partidos sin perder, se clasificó para la Arab Cup y finalizó en el tercer puesto de la ADNOC Pro League, con un plantel que incluía nombres como Adrien Silva, Allan Marques, Matheus

Pereira, João Pedro, Ismail Matar y Omar Khribin. Posteriormente emigró al continente americano para hacerse cargo del Forge FC (Canadá). Buitenweg logró allí uno de los hitos más destacados de su carrera reciente: conquistar la Liga en la máxima categoría -Canadian Premier League- y establecer una racha histórica de 24 partidos invicto, además de participar en la CONCACAF Champions Cup.

Su incorporación representa un salto cualitativo para el Playas de Calvià, que bajo el liderazgo de Marco Asensio y su equipo busca asentar las bases de una estructura moderna y profesional. Buitenweg subraya que el proyecto tiene raíces mallorquinas, pero una mirada global, con el propósito de crear un entorno exigente y formativo donde los jugadores puedan mejorar,

competir y crecer. El tándem Asensio–Buitenweg simboliza una nueva etapa para el club y para el fútbol de la isla: talento local y experiencia internacional unidos por una misma idea