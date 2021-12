El Govern de izquierdas de Baleares se ha empeñado en mantener la Dirección General de Soberanía Alimentaria a pesar de fracaso que ha supuesto este departamentos que en sus casi tres años de existencia no ha conseguido sacar ningún proyecto adelante. Tras la dimisión de Paula Valero, de Podemos, el Govern ha nombrado ahora al menorquín Aram Ortega Adzerías como nuevo director general de Soberanía Alimentaria, un organismo perteneciente a la Conselleria de Agricultura que preside Mae de la Concha, de Podemos.

Ortega fue conseller de Medio ambiente y Reserva de la Biosfera en el Consell de Menorca entre octubre del 2018 y mayo del 2019, donde se encargaba de las áreas de Energía y Residuos, Agricultura, Caza, Ganadería y Reserva de la Biosfera.

Ortega está especializado en redes sociales y marketing online, E-commerce, gestión de proyectos, arquitectura de la información y diseño web. Además, ha trabajado en diferentes empresas de informática y de telefonía móvil.

Tras las publicaciones de OKDIARIO sobre el fracaso de Soberanía Alimentaria y la dimisión de Paula Valero, los partidos de la oposición, y de forma insistente el PP, solicitaron la supresión de este organismo que no ha cumplido ninguno de los objetivos por los que fue creado. En opinión del PP, la Dirección General de Soberanía Alimentaria se creó específicamente para colocar a gente de Podemos y así lo denunció en el Parlament la diputada ‘popular’ Asunción Pons.

Ante las críticas del PP, la consellera de Agricultura, Mae de la Concha, contestó que «la legislatura no ha acabado» y, por tanto, la Dirección General de Soberanía Alimentaria «cumplirá con sus objetivos». No lo ven así las organizaciones agrarias. Tanto Unió de Pagesos como Asaja consideran que la Dirección General de Soberanía Alimentaria ha sido un fracaso y que no se han cumplido ninguno de los objetivos que motivaron la creación de este organismo.

La anterior directora general de Soberanía Alimentaria, Paula Valero, fue diputada de Podemos por Asturias durante los cuatro años anteriores. Es bióloga con experiencia profesional en la producción agraria y ganadera y ha impartido cursos relacionados con la industria alimentaria durante 28 años. Al perder su escaño de diputada, la consellera de Agricultura, Mae de la Concha, la fichó para que ocupara el cargo de directora general.

Las funciones otorgadas a este departamento eran «implantar una alimentación saludable y sostenible, controlar los precios de la cadena alimentaria, promover el consumo de producto local y el control del fraude». No se conoce ninguna acción en estos aspectos desarrollada por Paula Valero a excepción de la organización de unas Jornadas de Producto Local que resultaron un auténtico fracaso: no asistió nadie, ninguna organización de productores agrarios (OPAs).