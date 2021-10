P.-¿Cómo valora que Armengol haya presentado, sin consenso ni diálogo, un proyecto para los Fondos Europeos?

R.-Es propio de ella. Se le llena la boca de frases tipo: «Vamos a hacerlo entre todos». Después aplica el rodillo y hace lo que quiere sin avisar. Nosotros queríamos llegar a acuerdos de consenso, pero ella no. Para aparentar montó esas Mesas de Diálogo Social, que son una estafa y el trapicheo de siempre, así que nos negamos a participar.

P.-En contra de lo que prometieron, ¿se ha dejado a gente atrás?

R.-Han tenido la poca vergüenza de decir que han repartido millones entre las pequeñas empresas y autónomos, pero ni mencionan a l0s 4.000 negocios que han cerrado. Son los mismos que están ahora en las colas del hambre y que antes de la pandemia tenían un bar o una tienda. No les queda nada gracias a la gestión de Armengol, que se ha olvidado de ellos.

P.-Dicen que estamos mejor, pero la realidad es otra.

R.-Es que el dinero ha llegado tarde, muy tarde y es insuficiente. Quiero recordar que la caída del PIB de Baleares es la más alta, con diferencia, de Europa. Cerramos 2020 con un descenso del 23,7%. Aunque el señor Negueruela y la señora Armengol digan que vamos a crecer, lo haremos muy por debajo del resto de España. Que no engañen a nadie.

P.-¿Cuál es su previsión?

R.-Tenemos un agujero económico importantísimo y tardaremos años en salir de ahí, todo por culpa de su gestión. Por eso, nosotros hemos dicho que estos señores deberían haber dimitido y dejar paso a otros. Lo que pasa es que están pegados a la silla.

P.-¿Baleares necesita el REB y una fiscalidad especial?

R.-Hace años que se habla del Régimen Especial de Baleares. Es uno de esos mantras que arrastra nuestra política. Que dejen de tomarnos el pelo. Defendemos que por nuestra condición de Isla nos tienen que compensar de alguna manera, lo contempla incluso la Constitución. Pero se inventan instrumentos como el REB que en la práctica no es nada.

P.-¿Igual para el factor de insularidad?

R.-No es más que la media de la inversión del Estado en toda España y que después lo llevan a Baleares. No es que nos den ninguna compensación ni que nos den más que al resto. Nos dan lo mismo y encima llega tarde. Hay que ir a las medidas concretas.

P.-¿Por ejemplo?

R.-A nosotros nos perjudica el coste de la vida. En este sentido hay que aplicar medidas concretas en transporte, en infraestructura, en todo lo que necesitemos.

P.-Necesitamos una fiscalidad diferente.

R.-Hay que analizarlo. Nosotros no estamos de acuerdo en que haya españoles de primera y de segunda categoría. Con la cuestión de la fiscalidad hay que ir con cuidado, que luego pasa como en País Vasco o como quieren que pase en Cataluña. No podemos apoyar algo que cree un sistema en el que unos recauden todo, se queden con lo que les da la gana y luego lo repartan para los demás lo que quede.

P.-¿Cómo propone que se compense la situación geográfica?

R.-Medidas concretas hay muchísimas, no todo se tiene que basar sólo en la fiscalidad. Si dentro de 10 años continuasen gobernando estos señores, seguiríamos hablando del REB, pero como ya estaremos nosotros.

P.-Sin una fiscalidad especial, ¿cómo van a competir las empresas de Baleares con las de peninsulares?

R.-Debemos lograr que no se vean perjudicadas por la situación de insularidad. Hay que hablar con las empresas. No tenemos tejido industrial de producción, por lo que traer productos hasta Baleares y venderlos aquí es más caro. Hay que lograr que se abarate el transporte. También podemos hablar del coste de la vivienda o de otros temas a los que no se pone freno.

P.-Precisamente, la situación de la vivienda en Baleares es bastante dramática. ¿Cómo se podría gestionar?

R.-Lo fundamental es construir vivienda social dedicada al alquiler. Es lo que demandan los jóvenes. Más que comprar, quieren alquiler social. Hay terreno y sobre todo, se tienen que reformar los Planes Generales de Ordenación urbana. Hay toda una legislación en el ámbito urbanístico que deja mucho que desear.

P.-¿Ha fallado el Instituto Balear de la Vivienda?

R.-No está haciendo el trabajo que debería hacer, que es construir vivienda pública. Hace falta una reestructuración, de la misma forma que hace falta en todas las empresas públicas.

P.-¿Debe cambiar Baleares su modelo económico como dice el Govern?

R.-Cuando la izquierda habla de cambio de modelo económico, saltan todas mis alarmas. Hay que recordar que no son capaces de decir que Cuba es una dictadura y que van de la mano del gobierno venezolano. Si el cambio de modelo es para parecerse a eso, mejor no cambiar nada. Debemos seguir apostando por el turismo, sobre todo de calidad.

P.-¿Turismo sí y diversificación turística también?

R.-El sector turístico es muy amplio. Abarca el sector hotelero, la restauración, el ocio nocturno, el comercio. Si además se puede diversificar con otro tipo de industria, fenomenal. Pero vamos a ser claros, siempre dependeremos del turismo, la industria en la que hemos sido pioneros.