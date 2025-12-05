Antonio Vadillo: “Necesitamos a Son Moix

Hoy Antonio Vadillo decidió adelantar trabajo a los medios de comunicación con una petición directa: “Necesitamos a Son Moix, quiero que ese sea el titular”, afirmó en rueda de prensa. El mensaje era claro: la afición será determinante en una de las noches más importantes de la temporada.

El técnico recordó que los dos encuentros recientes ante el Hit Kyiv han terminado con el mismo resultado (2-2), señal de una igualdad extrema. Aun así, considera que el Illes Balears Palma Futsal generó más ocasiones en ambos duelos, aunque advirtió que enfrente estará un conjunto “muy ordenado tácticamente, fuerte en los duelos y con varios jugadores destacables, sobre todo su portero, que te condiciona muchísimo el juego”. Un examen mayúsculo en un contexto complicado: “Es un partido donde nos jugamos mucho y encima llegamos con bajas importantes”.

Vadillo quiso desmontar la idea de que fuera de España el nivel baja. “Aquí somos muy dados a infravalorar el fútbol sala del extranjero”, apuntó, recordando que Ucrania quedó cuarta en el último Mundial, cayendo ante Brasil “a falta de dos minutos por un diez metros”. Subrayó que el Hit Kyiv cuenta con siete internacionales y que viene de ganar 1-4 a Francia en su casa, “la favorita al Europeo”. “Se habla poco de la dificultad que tiene competir en Europa”, concluyó.

El técnico puso en valor el camino recorrido en los últimos años: “Lo que está haciendo este equipo, un cuarto año consecutivo en la Champions, es de admirar. Y por repetirlo tantas veces, no se le da suficiente importancia”. Por eso resaltó que la eliminatoria es “una nueva oportunidad histórica” de alcanzar unos cuartos de final y seguir “un viaje por Europa que empezamos hace cuatro años”.

Antonio Vadillo no escondió las dificultades: “Fabinho y Machado son dos bajas muy importantes. Asumen mucha carga de minutos y muchas responsabilidades”. A eso se suma que Lin es duda hasta última hora y que varios jugadores “están con pinzas” por la acumulación de minutos, viajes y tensión competitiva. La convocatoria se completará con jugadores del filial: “Probablemente no están preparados para un partido así, pero según cómo se ponga el encuentro tendrán que ayudar”. La consigna es clara: “No podemos pensar en los que no están. Solo podemos pensar en los que están”.