Alerta roja en la restauración de Menorca: la mitad de negocios pierde facturación y exige ayudas públicas para renovarse y no cerrar

Alerta roja en la restauración de Menorca: la mitad de los negocios perdió facturación y exige ayudas al Govern y el Consell insular para renovarse y no tener que verse abocados a cerrar.

Ha sido la Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes, integrada en la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Menorca (PIME Menorca), la encargada de registrar formalmente seis escritos dirigidos al Consell de Menorca y al Ejecutivo balear, en los que solicita el reconocimiento y la dotación presupuestaria de ayudas específicas para la modernización del sector, de cara a la elaboración de los presupuestos y las convocatorias del ejercicio 2027.

Los escritos se fundamentan en el peso de las cafeterías, bares y restaurantes como uno de los principales generadores de empleo de proximidad de la isla: según los datos de afiliación a la Seguridad Social del propio Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT), la actividad de comidas y bebidas concentra en Menorca más afiliaciones que el propio alojamiento.

La asociación alerta, además, de una caída generalizada de la rentabilidad del sector por el aumento de los costes operativos, de materias primas, laborales, energéticos y regulatorios, y del descenso de la facturación de la temporada turística, donde solo el 20% mejoró su facturación el pasado mes de agosto.

La restauración necesita ahora el mismo respaldo institucional que ya reciben otros sectores empresariales. La Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes se mantendrá atenta a la respuesta de ambas administraciones a estas peticiones, para hacer un seguimiento e informar a los establecimientos asociados.

Las peticiones se han dirigido a la Presidencia y a la Conselleria de Economía y Servicios Generales del Consell Insular de Menorca, y a la Presidencia, la Vicepresidencia y Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, y la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear.

Dos peticiones, un mismo objetivo

Al Consell Insular de Menorca, la asociación solicita la inclusión de las cafeterías, bares y restaurantes como actividad subvencionable en las bases y la convocatoria 2027 de las ayudas de minimis al tejido productivo, cooperativo, comercial y determinadas empresas de servicios de Menorca, de la que el sector queda hoy excluido.

En concreto, pide incorporar los epígrafes del IAE de los grupos 671 a 676 y afines a los anexos de actividades subvencionables, sin merma del crédito ya destinado a las convocatorias anteriores en otros sectores empresariales.

Al Govern solicita la creación de una línea de ayudas propia y específica para la modernización de equipamientos de cafeterías, bares y restaurantes.

En ambos casos, lo que se solicita principalmente es el acceso a ayudas para la renovación de equipamiento y la inversión en activos fijos (mobiliario, maquinaria, equipamiento e instalaciones), en condiciones equivalentes a las ya previstas para otros sectores empresariales y turísticos.