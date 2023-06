Como había prometido durante la reciente campaña electoral, el nuevo alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), empieza a tomar las primeras medidas para acabar con la imposición del catalán y la erradicación del español, que ha caracterizado durante los pasados ocho años al gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos en el Ayuntamiento.

En la semana de su aterrizaje en la plaza de Cort, tras el nombramiento de su gobierno en minoría (11 de 29 concejales) y la aprobación de la configuración del nuevo organigrama municipal con 37 altos cargos entre directores generales, asesores y coordinadores de área (16 menos que el ex alcalde socialista Hila), Martínez ha suprimido la dirección general de Educación y Política Lingüística, encargada de imponer el monolingüismo del catalán en el Consistorio palmesano.

A partir de ahora llevará el nombre de Educación e Infancia y estará dirigida por el profesor del Colegio La Salle de Palma, José María Noguera. El mismo día que Noguera fue nombrado director general de este departamento, se producía la visita de los números uno y dos del gobierno municipal, el alcalde Martínez y el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, a Can Oms, sede del departamento municipal de Cultura.

Bonet como responsable de la macrocartera municipal de Turismo, Innovación, Cultura, Deportes, Restauración y Coordinación Municipal, acompañaba a Martínez y a renglón seguido el Ayuntamiento de Palma hacía público el primer comunicado bilingüe de la recién iniciada legislatura. Una nota donde se incidía en «la importancia que tiene la Cultura, que será prioritaria y constituirá un eje transversal para el equipo de gobierno durante todo este mandato».

Primer comunicado en catalán y castellano a mediodía del pasado miércoles y desde entonces así ha sido con el resto de notas de prensa remitidas a lo largo de esta primera semana de mandato de Martínez al frente de la Alcaldía de la capital balear. Son los primeros gestos a los que deberán seguir otros, en la misma dirección, contemplados en el compromiso electoral del PP con sus votantes.

El de mayor calado político y cultural, la recuperación de los Premios Ciutat de Palma de novela y poesía en las dos lenguas cooficiales y la publicación de las obras ganadoras en catalán y castellano. Y otro no menos importante para los palmesanos: la recuperación de la instrucción a favor del bilingüismo que permitía a los ciudadanos elegir una de las dos lenguas oficiales para su relación con la administración municipal.

Un derecho que fue eliminado en 2016 por el ex alcalde socialista Hila, que impuso el catalán como lengua única en el Ayuntamiento de Palma por decreto y que lo recordaba cada vez que podía. La última en noviembre de 2021, cuando el ya ex concejal independentista de Cultura, Llorenç Carrió (Més per Mallorca), remitía un escrito a todos los empleados municipales recordando el uso obligatorio, y exclusivo, del catalán en sus contactos con los ciudadanos.