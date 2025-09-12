Alarma en Son Ferriol al incendiarse un camión de reparto en plena calle

Un aparatoso incendio ha calcinado por completo un camión de reparto de la empresa Coca-Cola este pasado jueves en la barriada palmesana de Son Ferriol, generando una densa columna de humo que ha alarmado a numerosos vecinos de la zona. El siniestro se ha producido sobre las 14:00 horas en la calle Ordi, una vía con notable actividad comercial y residencial.

Según han informado fuentes de los servicios de emergencia, el fuego se originó en la zona del motor del vehículo, por causas que aún se investigan. Al percatarse de que salía humo de la parte delantera, el conductor decidió detener la marcha de inmediato y abandonar el camión. Afortunadamente, pudo salir a tiempo y resultó ileso, sin que se hayan registrado heridos.

En cuestión de minutos, las llamas se propagaron con rapidez por toda la cabina y la caja del camión, dejándolo completamente envuelto en fuego. Efectivos de los Bombers de Palma se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos y lograron sofocar el incendio, aunque ya era demasiado tarde para evitar la destrucción total del vehículo. Hasta el lugar también acudieron agentes de la Policía Local de Palma quienes se hicieron cargo de la confección del atestado.

El incidente generó una gran humareda visible a varios kilómetros de distancia, lo que provocó momentos de alarma entre los vecinos y transeúntes. Algunos residentes salieron a la calle al ver la columna de humo, preocupados por una posible explosión o por la proximidad de las llamas a viviendas y comercios.

La Policía Local acordonó la zona durante la intervención de los bomberos para garantizar la seguridad y facilitar las labores de extinción. Por el momento, no se ha informado de daños materiales adicionales ni de afectaciones al tráfico más allá del corte puntual en la calle Ordi.

Técnicos de emergencias y personal de Coca-Cola investigan ahora las causas exactas del incendio, aunque todo apunta a un fallo mecánico en el sistema del motor como posible origen.