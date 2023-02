Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha admitido hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana que «asume» que «vamos a sufrir» ante el Real Madrid, un equipo al que ha calificado como «muy bueno». «Sus transiciones y su calidad individual son bestiales, es muy difícil meterles mano, pero eso es lo que nosotros vamos a intentar», ha adelantado el entrenador mexicano, que sobre la polémica arbitral que envuelve al Real Madrid ha afirmado que «mis jugadores están advertidos y tranquilos, saben lo que tienen que hacer con el árbitro».

«Les he dicho que por favor no utilicen las redes sociales para quejarse de los árbitros porque si no la bola va haciéndose cada vez más grande», añadió el entrenador, que sobre el encuentro entre Vinicius y Raíllo aseguró que «no he comentado nada de eso con Antonio y no creo que haga falta. Es nuestro capitán, es un jugador muy inteligente y lleva ya muchos partidos».

Sobre su renovación le ha quitado hierro y ha recordado que «estamos sólo en febrero. De momento es algo que me importa entre poco y nada y no sé si han hablado de eso mi agente y Ortells, pero queda mucho tiempo por delante».

El mexicano, en cambio, dio «prácticamente por perdido» a Galarreta de cara a la próxima temporada y admitió que «ese es uno de los motivos del fichaje de Morlanes». Finalmente, en cuanto al kosovar Muriqi, que lleva ya varios partidos sin marcar -desde noviembre ante el Atlético de Madrid-, admitió que había hablado con él «para transmitirle toda mi confianza y mi tranquilidad. No sé lo que habré conseguido, pero lo cierto es que me pareció verle distinto después de la charla. Le he dicho que siga adelante, que los goles llegarán, y que aunque no marque su trabajo es esencial para el equipo».