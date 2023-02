El VAR anula al Real Madrid

El Real Madrid es el equipo de toda la Liga Santander que más veces ha sido perjudicado por el videoarbitraje desde la llegada de la tecnología al fútbol español. El VAR le ha arrebatado nada más y nada menos que 20 goles, 20 tantos que entraron por línea de gol pero que tras la revisión desde la Sala VOR se diluyeron. Estos dígitos están muy por encima de los 14 tantos que se le han anulado al Sevilla, los 13 del Valencia o los sólo diez de Barcelona y Atlético.

Ante el Valencia se dio la número 20 en lo que va de vida del VAR, elevando más aún está estadística tan abultada que tiene al Real Madrid en cabeza, como gran perjudicado, algo incomparable con cualquier otro club del campeonato. Sevilla con 14 y Valencia con 13 son los que más se le acercan con Barcelona y Atlético con sólo diez goles anulados desde que la tecnología llegó al fútbol español en agosto de 2018.

La última jugada polémica con el Real Madrid como perjudicado llegó en el duelo contra el Valencia. Con 0-0 en el marcador y al borde del descanso, un córner bien ejecutado por Luka Modric fue directo a la testa de Rüdiger, que remató plácido para poner al Real Madrid en ventaja. Durante la celebración, hubo segundos de incertidumbre con Alberola Rojas llevándose la mano a la oreja, momento en el que fue a revisar la acción y decidió, tras el visionado, anular el tanto a los blancos tras un leve forcejeo entre Benzema y Yunus Musah. La polémica estaba ya servida, especialmente tras un gravísimo pisotón de Samu Castillejo por detrás a Camavinga que, en esta ocasión, pasó por alto.

Esta ha sido el número 20 pero por el camino se han sucedido otros 19, algunos de ellos en los que la polémica estuvo servida de principio a fin. Por ejemplo en el Real Madrid – Osasuna, donde los blancos se dejaron dos puntos. El VAR dio usó de una milimétrica y borrosa toma para justificar el fuera de juego de Karim Benzema. Las líneas trazadas para televisar el fuera de juego dejaron muchas dudas a los espectadores: la pelota ya había salido del hombro de Rodrygo, su asistente, en el momento en que pararon la acción para medir si estaba en posición legal o no.

En las primeras jornadas ligueras, ante el Almería a domicilio, también vivió otro fuera de juego milimétrico cuando el marcador estaba en contra. El Almería ganaba 1-0 tras un tempranero tanto y los blancos no pudieron igualar en todo el primer tiempo, principalmente porque el tanto de Lucas Vázquez al borde del descanso fue anulado. Lo dictó el asistente pero el VAR revisó la acción y lo debió de ver muy claro, ya que el juego se reanudó rápidamente.

Ante el Girona el Real Madrid se quedó sin dos puntos, pero no fue por una cuestión goleadora. La pelota entró pero el VAR decidió que no subiera al marcador. El gol fue de Rodrygo y Melero López no dejó que subiera al electrónico porque interpretó falta del madridista sobre Gazzaniga, portero del Girona. Antes el colegiado había pitado un polémico penalti a Marco Asensio por manos, aunque la repetición no dejaba claro si antes le había tocado en el pecho…

Años perjudicado

Todo eso ha sido sólo durante esta última temporada, pero en años anteriores son muchos más. Por ejemplo la final de la 20/21, el VAR le quitó un gol a Karim Benzema en el crucial partido ante el Villarreal, en el que se decidía el campeón de Liga, que finalmente sería el Atlético de Madrid. El tanto del francés no subió al marcador tras la revisión del VAR, que tiró dos líneas milimétricas entre sí.

Este error contra el Villarreal se queda pequeño comparado con los sucedido semanas atrás en el Coliseum, donde se anuló un gol a Mariano que le acabó costando la Liga al conjunto blanco. Ese día, el Real Madrid perdió dos puntos después de que el gol del delantero fue invalidado por fuera de juego después de que la línea demostrara que estaba por delante del Djené. Lo que más chirrió es que la captura se tomó con el balón lejos de la bota de Militao, que dio el pase. Ver para creer. En el largo historial del VAR con el Real Madrid se pueden encontrar goles de todos los tipos. Un tanto a Vinicius de la pasada temporada (la famosa mano del Pizjuán), otro de Asensio en Eibar en el mismo día que se anuló otro a Benzema por fuera de juego… y así hasta 20.

La estadística deja al Real Madrid con 20 goles anulados, ¡20!. Muy muy lejos de los 10 que llevan otros equipos como Atlético de Madrid, Barcelona o Real Sociedad, a los que los blancos doblan en esta situación. De hecho el que está más cerca de los números del Real Madrid es el Sevilla (14), y tiene seis menos tras estos años de implementación de la tecnología. ¿Cuánto más puede redirigir el VAR?