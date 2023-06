Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha explicado este sábado en la última rueda de prensa previa de la temporada que ha renovado su contrato «por un año, sin ninguna cláusula», y que lo ha hecho porque «el club me da mucha tranquilidad y eso para mí es muy importante». Con respecto al partido de mañana ante el Rayo, ha dicho que están todos disponibles «salvo Grenier» y ha adelantado que Leo Román será el portero titular. «Jugarán Leo y 10 más».

«Había que respetar los tiempos hasta que estuviéramos salvados. Estábamos de acuerdo en casi todo, fue fácil», agregó el mexicano, que dejó muy claro que «estoy a gusto aquí. El club me da tranquilidad y eso para mí es importante. Mi mujer y yo estamos felices en Mallorca. En el plano personal y profesional estoy en el lugar adecuado».

Aguirre confirmó que el contrato es por una sola temporada y que «no hay ninguna cláusula. Es un año y así. Si estamos contentos, seguimos», y en cuanto a la planificación de la próxima campaña dijo que «queremos seguir consolidándonos en Primera División. El siguiente será el tercer año en Primera y hay que continuar creciendo. Todos debemos exigirnos un poco más, yo el primero».

En relación al partido de mañana dijo que sólo había una baja: «Llegábamos con la enfermería limpia, pero ayer se nos cayó Grenier. Los demás llegan todos al partido aunque hay alguno que no está al 100×100, pero quieren despedirse con su gente en el estadio».

«Es complicado motivar a los jugadores cuando ya has cumplido el objetivo. Cuesta mucho tocar esa tecla, pero mañana hay muchos elementos para salir muy concentrados. Será la última vez que se reúna este mismo vestuario y puede ser un bonito partido, e incluso hay un aliciente económico para el grupo en función de cuál sea la clasificación final», añadió sobre el choque ante el Rayo.

Aguirre pasó de puntillas sobre el futuro de Kang In Lee y se limitó a apuntar que «no sé lo que puede pasar con Kang. Pero no sólo con él, sino con cualquiera de la plantilla. Nunca me he involucrado en el trabajo de la plantilla, creo en el trabajo de Pablo Ortells y su equipo. Es un hecho que yo estaré en la pretemporada, pero no sé quien o quienes estarán con nosotros».

Finalmente, en cuanto al arbitraje de mañana, el último de Mateu Lahoz en Primera División, afirmó que «Mateu es un gran profesional y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Merece que la gente le haga un reconocimiento porque los árbitros en toda esta ecuación siempre son los que suelen tener a todos en contra. Se ha ganado irse por la puerta grande».