Accidente en Cala Rajada: una mujer hospitalizada tras ser embestida por un conductor drogado

Un conductor drogado provoca un aparatoso accidente de tráfico en Cala Rajada (Mallorca) y envía a una mujer al hospital herida grave. Los hechos tuvieron lugar sobre las 9 de la mañana de este pasado martes en la calle Elionor Servera, en el término municipal de Capdepera.

En ese instante, una mujer circulaba tranquilamente por una de las principales vías de acceso al núcleo turístico cuando, de forma sorpresiva, fue embestida por detrás por un coche blanco que iba a una velocidad excesiva. Fruto del impacto, el turismo salió propulsado y uno de los coches acabó empotrado contra un árbol y el otro, girado en sentido contrario de la vía en medio de la calzada.

Rápidamente, agentes de la Policía Local de Capdepera acudieron al lugar del siniestro y se hicieron cargo del auxilio de los conductores. La mujer se llevó la peor parte del accidente y una ambulancia medicalizada del SAMU-061 tuvo que trasladarla de urgencia al hospital de Manacor. Su estado es grave, pero no se teme por su vida.

Por otro lado, los agentes practicaron la correspondiente prueba de alcoholemia y un drogotest. El joven dio positivo en sustancias estupefacientes y se procedió a su detención acusado de un presunto delito contra la seguridad vial y otro por conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.

El siniestro generó una gran expectación en la zona al tratarse de una hora punta y en una de las principales arterias de este núcleo turístico.