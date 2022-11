El abogado de los copropietarios del Lluís Sitjar deja en ridículo a Neus Truyol: «No existe un acuerdo»

Ramon Perpinyà, abogado de la Asociación de Copropietarios del Lluís Sitjar, ha remitido este fin de semana una carta a los accionistas en la que les «desaconseja» firmar cualquier tipo de documento con el Ayuntamiento de Palma porque «no se nos ha hecho llegar la documentación mínimamente necesaria para dar nuestra aprobación». Perpinyà asegura en su escrito que «en las condiciones actuales difícilmente puede existir un acuerdo», dejando en ridículo a la regidora Neus Truyol, que ayer reunió a la prensa para presentar su proyecto de «parque Lluís Sitjar» cuando ni siquiera tiene los terrenos. La existencia de dos solares con diferentes registros catastrales, es el origen de un problema que ya adelantó el pasado mes de septiembre OKBALEARES.

Tal y como publicó esta web el pasado 28 de septiembre, la existencia de un segundo solar situado entre las calles Ramón Picó i Campanar (antigua Gómez Ulla) y Gabriel Miró, y que es de carácter urbanizable, convierte en nula la oferta de Cort a los copropietarios del Lluís Sitjar porque ésta sólo comprendía la superficie que ocupaba el antiguo campo de fútbol, dejando aparte los más de 2.000 metros valorados, según los técnicos municipales, en unos 2,5 millones de euros.

«Es muy sencillo. El Ayuntamiento no puede comprar porque adquiriría un terreno de una superficie y de un valor muy superior al que ha valorado», explicó a OKBALEARES el abogado de la Asociación de Copropietarios del Lluís Sitjar, Ramón Perpinyà, que agregó que «ningún gobierno municipal, sea del partido que sea, se preocupó jamás por la existencia de este solar».

«Esta segunda propiedad formaba originalmente parte del solar del Lluís Sitjar, construido en 1945, pero con posterioridad se produjo una expropiación en la Calle Gómez Ulla y quedó separado del campo, formando una finca discontinua incluida en un solo expediente registral», explicó Perpinyà, que recalcó que «la oferta que hemos recibido por parte de Cort corresponde exactamente a la superficie del antiguo estadio, no se ha incluido el segundo solar».

Éste es el texto completo de la carta dirigida a los copropietarios:

Ante las constantes manifestaciones, entendemos que excesivamente jubilosas y optimistas de los representantes del Ayuntamiento de Palma y, en menor medida de la SAD REAL MALLORCA, de que se ha alcanzado un acuerdo con la Asociación de Copropietarios del Luis Sitjar para la venta de los dos solares lindantes con la antigua calle Gómez Ulla, entendemos que por la Directiva de la misma, debemos hacer llegar a los copropietarios una serie de matizaciones concretando como se encuentra la situación en estos momentos.

En primer lugar , con carácter prioritario, incidir que la decisión de transmitir o no transmitir los títulos, o en su caso, los inmuebles y demás derechos que llevan implícitos los mismos, es particular, individual y libre de cada copropietario, sin que en ningún momento le vincule ningún principio de acuerdo, desde luego, no firmado, que se anuncie en los medios de comunicación, que en ocasiones, no tienen toda la información necesaria para ser absolutamente veraces.

Cada copropietario tiene, dentro del marco legal, absoluta libertad para disponer de sus títulos según sea su voluntad.

En segundo lugar , debemos entrar a explicar la cuestión de la venta de los solares en el que se ubicaba el estadio Luis Sitjar y el solar que se encuentra en la actual calle Ramón Picó i Campamar.

Debemos recordar que el Ayuntamiento de Palma ha efectuado, hasta este momento, una oferta pública de compra directa no sobre la totalidad de la finca registral que engloba los dos solares, sino, única y exclusivamente, sobre la finca catastral que engloba lo que era el estadio y sus instalaciones. Para ello, ha efectuado una valoración y ha ofertado un precio para su compra. Esta es la realidad al día de hoy. Oficialmente, así es la situación actual. Mantienen que la llevarán a cabo, en el supuesto de conseguir la aceptación del sesenta por ciento de los copropietarios.

El problema que se ha encontrado el Ayuntamiento es que no es posible la segregación de la única finca registral que engloba a los dos solares, cada uno de los cuales constituye una finca catastral, si no se produce la firma de la totalidad de los copropietarios, cuestión imposible, incluso aunque existiese esa voluntad, que no es el caso, por existir muchos títulos en que la titularidad registral existente, no permite conseguir una firma de sus propietarios, en estos momentos. De haberse podido realizar la segregación el Ayuntamiento, habría procedido a la compra de, únicamente, la finca que constituye el estadio, si hubiese conseguido la firma del sesenta por ciento de los copropietarios.

No es posible registrar la transmisión de, únicamente, la finca catastral que constituía el estadio.

Al ser imposible esta solución, se ha realizado por el Ayuntamiento, sin las formalidades necesarias, la ampliación de la oferta de compra, además de sobre el solar del estadio, sobre el solar de la calle Ramón Picó i Campamar. Ahora bien, no se ha concretado, la forma en que se efectuará dicha compra.

Por tanto, difícilmente, puede existir un acuerdo definitivo y firme. Ningún copropietario ha recibido, evidentemente, dicha posible nueva oferta.

En realidad, el Ayuntamiento, no ha concretado el precio de este segundo solar, en espera de la tasación definitiva, ni la forma de pago, ni la fecha de este pago, simplemente ha expresado su voluntad de hacerlo, dentro del año 2023.

Con independencia de ello, el Ayuntamiento mantiene que no puede comprar, en el mismo acto, los dos solares, en definitiva, toda la finca registral, porque la dotación presupuestaria de compra del solar del Luis Sitjar, corresponde al año 2022 y la dotación del solar de la calle Ramón Picó i Campaner correspondería a la dotación presupuestaria del año 2023, que todavía no ha tenido lugar.

Ante esta situación, en la reunión celebrada el pasado día 4 de Noviembre, se solicitó, tanto por la representación de los copropietarios, como por la representación del propio Mallorca, que el Ayuntamiento, buscará una forma jurídica, para poder plasmar un compromiso definitivo, para la compra de los dos solares.

Vender una parte de la finca registral en un acto, sin una garantía firme de la venta de la otra parte de la finca, en otro momento, no tiene ningún sentido, puesto que, entre otras cosas, volveríamos a la situación inicial de que no es posible la segregación y, en consecuencia, la inscripción registral, sin entrar en otros problemas de carácter jurídico. Ya no hablemos, si no se ha concretado precio, forma de pago, o fecha de la firma.

Por este motivo, creo que no queda otro remedio que ser prudentes y entender que el acuerdo no está cerrado, puesto que la forma jurídica no se ha consensuado. Por parte del Ayuntamiento, quieren seguir manteniendo la primitiva oferta pública de compra, sobre un solo solar, una sola finca catastral y no retirar la primera oferta pública efectuada y, si ello, se mantiene en estos términos, no se ha resuelto para nada la viabilidad de la operación de la venta de toda la finca registral.

Al día de hoy, la forma jurídica que debe de buscar el Ayuntamiento, para la compra de la totalidad de la finca registral no se ha producido y, por tanto, rogamos mucha prudencia y desaconsejamos firmar cualquier documento, puesto que no se ha confirmado la forma de compra de la totalidad de la finca registral. La realización de dos actos de compraventa, diferidos en el tiempo, sin ninguna garantía, en el momento de realización de la primera operación, que implique la seguridad absoluta de realización de la segunda es inviable.

En definitiva, estamos a la espera de que nos indiquen cuales son todos estos términos que se encuentran pendientes. La realidad es está y decir otra cosa, no es sino la voluntad de desinformar.

En tercer lugar , con relación al ofrecimiento del Mallorca de un pase a perpetuidad, ello es totalmente cierto, el Sr. Alfonso Díaz, así lo manifestó en la reunión del pasado 4 de Noviembre. Asimismo, ofrece la posibilidad de en lugar de esta opción, escoger la de dos pases a quince años para cada copropietario.

Vuelve a ser libertad de cada titular. También estamos a la espera del documento en el que pueda plasmarse jurídicamente estas opciones, especialmente, la primera.

Por todo ello, reiteramos que rogamos mucha prudencia a la hora de firmar cualquier documento, o cualquier tipo de aceptación o manifestación de voluntad, puesto que, en estos momentos, no se ha hecho llegar a esta Asociación, una forma jurídica de cómo se pretende realizar las diferentes operaciones recogidas en el texto de este escrito.

Desconocemos los documentos que puede proponer la Notaria interviniente, pero en estos momentos, no se nos ha hecho llegar por el Ayuntamiento, la documentación mínimamente necesaria para dar nuestra aprobación a la realización de la venta de la parcela registral o del título de propiedad, que pondría fin a la situación actual.

Un cordial saludo

Ramón Perpinya, Abogado de la Asociación y con el visto bueno unánime de la Junta de la Asociación de Copropietarios del Lluis Sitjar