5-2. El Illes Balears Palma Futsal vuelve a brillar en casa

El Illes Balears Palma Futsal regaló a su afición una nueva victoria brillante en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix. El conjunto de Antonio Vadillo venció este viernes por 5-2 a Jaén Paraíso Interior en un partido en el que fueron superiores y supieron aprovechar sus oportunidades. Los baleares terminaron la primera parte con un 2-0 a favor de Gordillo. Pese a que los jienenses apretaron y marcaron el 2-1, una embestida final de los de verde pistacho desató la fiesta en Son Moix y terminó con el 5-2 definitivo. Los de Ciutat continúan así alargando su racha de imbatibilidad en casa y piensan ya en su próximo reto para sumar la mayor cantidad de puntos posible de cara al Playoff.

El Illes Balears Palma Futsal dejó claro en la primera jugada que quería seguir invicto en casa y qué ritmo de partido iba a imponer. Nada más empezar, Ernesto corrió por la banda izquierda y efectuó un disparo lejano que, aunque se marchó fuera, supuso el primer susto del partido para los de Vadillo. Los de Ciutat protagonizaron una doble ocasión en el minuto 4 por medio del propio Ernesto y Neguinho. Sin embargo, ambos se toparon con dos meritorias paradas de Espindola bajo palos. El conjunto verde pistacho gozó de excelentes minutos de juego, con un ritmo elevado y buena circulación de balón que se tradujeron en numerosas ocasiones —sin fortuna— de abrir la lata. Jaén Paraíso Interior, por su parte, resistía sin llegar con claridad a la portería de Carlos Barrón.

Justo cuando parecía que los de Dani Rodríguez habían conseguido frenar la avalancha inicial de los palmesanos, llegó Gordillo en el minuto 9 para inaugurar el electrónico. El pívot, en el primer balón que tocaba, se inventó un zurdazo que no pudo detener el portero de Jaén y sirvió para inaugurar el electrónico. Y suma y sigue: tan solo dos minutos después, Carlos Barrón se disfrazó de asistente para poner un balón largo que el de Toledo remató de cabeza para poner el 2-0. El Illes Balears Palma Futsal se hizo grande y no se conformaba: poco faltó para que anotaran el tercero mediante diversas ocasiones de David Peña y Charuto, que no pudieron convertir. A falta de tres minutos para el final de la primera parte, entró a pista Luan Muller por Carlos Barrón. El Illes Balears Palma Futsal pudo cerrar el primer tiempo con otro gol de ventaja: Neguinho, Rivillos y Bruno Gomes protagonizaron una buena acción colectiva que este último no pudo transformar. Así, los de Vadillo se marcharon al descanso con el 2-0 a favor firmado por Gordillo.

El Illes Balears Palma Futsal empezó la segunda parte con el mismo quinteto que arrancó de inicio: con Neguinho, Ernesto, Machado, Charuto y el capitán defendiendo la portería. En el minuto 25, estuvo a punto de marcar Charuto tras superar a Espinola, pero la sacó Renato bajo palos para evitar el tercero de los locales. Sin embargo, Jaén Paraíso Interior supo controlar mejor a los baleares en los primeros minutos. Así, tras una combinación con Mati Rosa, Dani Zurda mandó un disparo cruzado con la zurda hasta el fondo de la portería local que le servía a Jaén Paraíso Interior para meterse en el partido (min. 26). Los de Dani Rodríguez supieron esperar su oportunidad y presionaban en busca de más. El partido, con unos buscando el empate y otros defendiendo la victoria, se encendió por ambos lados por una consecución de faltas, protestas y tarjetas amarillas para Sanz, Lemine y Attos por parte de los jienenses.

El Illes Balears Palma Futsal insistía buscando la portería de Espinola y se mostraba acertado en defensa para cortar el contraataque de los de Jaén. A falta de 5 minutos para el final, Jaén Paraíso Interior optó por atacar con portero jugador y, pese a que inicialmente le pudo aportar cierta movilidad, terminó por condenarlo. En el minuto 36, los de Palma aprovecharon que Espindola no estaba en su portería para orquestar una acción rápida en la que Marcelo asistió a Neguinho para poner el 3-1. Un minuto después, gracias a la alta presión de los locales, el propio Neguinho robó un balón cerca de la meta de Jaén que remató Rivillos para poner tierra de por medio. Y, por si no fuera poco, apareció de nuevo Neguinho en el 38 para, tras otra tremenda recuperación de balón, desatar la fiesta en Son Moix con una exhibición de calidad y sangre fría a portería vacía. Míchel marcó en los últimos instantes el 5-2 para maquillar el resultado, pero el conjunto de Vadillo brindó otra victoria brillante a los suyos y se mantiene invicto en casa.

Illes Balears Palma Futsal: Carlos Barrón, Neguinho, Ernesto, Machado y Charuto. También jugaron: Luan Muller, Bruno Gomes, Rivillos, David Peña, Piqueras, Gordillo, Marcelo, Mateus Maia.

Jaén Paraíso Interior: Espindola, Míchel, Lemine, Sanz y Alan Brandi. También jugaron: Joao Salla, Dani Zurdo, Renato, Attos, Mati Rosa.

Goles: 1-0 Gordillo (min. 9); 2-0 Gordillo (min. 11); 2-1 Dani Zurdo (min. 26); 3-1 Neguinho (min. 36); 4-1 Rivillos (min. 37); 5-1 Neguinho (min. 38).

Árbitros: Faubell Zaldívar y Lázaro Angulo. Amonestaron con tarjeta amarilla a Sanz, Lemine y Attos por parte de Jaén Paraíso Interior.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 4000 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 23 de la Primera División.