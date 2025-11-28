40 perros buscan en Mallorca una segunda oportunidad: llega el desfile más emotivo antes de Navidad

Alrededor de 40 perros buscan en Mallorca una segunda oportunidad antes de Navidad. Algunos llevan más de tres años encerrados en el Centro de Son Reus de Palma, esperando ser adoptados.

Este sábado 29 de noviembre, de 10.00 a 12.00 horas, las instalaciones de Son Reus acogerán el último desfile de perros en adopción de 2025, organizado por la asociación Peluditos con la colaboración del Ayuntamiento de Palma y su Área de Bienestar Animal.

Será una cita decisiva para 40 perros que saldrán desfilando por voluntarios de la asociación con un único objetivo: dejar atrás las jaulas y encontrar por fin un hogar. Entre todos ellos, destaca el caso de una docena de animales que llevan más de tres años en la perrera municipal.

El desfile, que contará también con un servicio de bar solidario, no sólo busca impulsar adopciones reales, sino también concienciar a la ciudadanía sobre el abandono animal, la cría ilegal y la necesidad de adoptar con responsabilidad.

La asociación Peluditos de Son Reus asumirá el 50% de la tasa de adopción de todos los perros que encuentren familia durante el evento y a lo largo de la semana siguiente, una medida que será posible gracias a los fondos recaudados en el bar solidario.

«Por mucho que mejoremos las condiciones del centro, el frío y la humedad del invierno cala y lo que necesitan estos animales es el calor de una familia», alertan desde la asociación.

La Navidad no es excusa para regalar vidas

A las puertas de diciembre, Peluditos insiste en que «no se deben regalar animales por Navidad, ya que un perro o un gato no es un regalo, es un compromiso». La asociación quiere enviar un mensaje claro: «Son seres vivos que sienten hambre, frío, miedo y dolor como cualquier ser vivo. No son juguetes. No pueden devolverse ni abandonarse cuando ya no nos interesan».

Según el último estudio de la Fundación Affinity, más de 286.000 perros y gatos fueron recogidos en España en 2023 por protectoras y centros municipales. Las cifras tienden a aumentar, especialmente tras las fiestas, cuando muchos animales son adquiridos por impulso para ser ‘regalados’ y luego son abandonados.

Los motivos más frecuentes del abandono suelen ser falta de tiempo, camadas no deseadas, problemas de comportamiento y las molestias que provocan durante las vacaciones. Además, la mayoría de animales abandonados no llevan microchip, pese a ser obligatorio.

Adoptar = salvar una vida

Desde la asociación recuerdan que adoptar es salvar una vida, mientras que comprar fomenta el negocio de la cría, muchas veces ilegal y plagada de maltrato. En los criaderos clandestinos, las perras paren sin descanso, en condiciones infrahumanas, sin higiene ni atención veterinaria, denuncian desde Peluditos de Son Reus. «Las crían para vender, les arrebatan sus cachorros y muchas mueren por agotamiento», explican.

Por eso, desde la asociación, animan a la ciudadanía a asistir al desfile y conocer en persona a los perros que están esperando una segunda oportunidad. «No es un mercado, es un acto de justicia. Cada adopción rompe un ciclo de sufrimiento y supone salvar una vida», afirman en un comunicado.

El desfile del 29 de noviembre será el último del año y por este motivo Peluditos lanza un llamamiento a toda la ciudadanía: «Es ahora, antes de Navidad, cuando más lo necesitan. Ven, conócelos, comparte. Quizás su historia cambia porque tú te cruzaste en su camino».

La entrada es libre y abierta a todos los públicos. El servicio de bar solidario contribuirá a financiar la labor que lleva a cabo la asociación de forma voluntaria durante todo el año.