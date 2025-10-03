4-3. Victoria espectacular del Illes Balears en su «destierro» de Galatzó

Tras llegar al descanso perdiendo (1-2) y en un escenario atípico, los de Vadillo se hicieron fuertes en la segunda mitad para sumar los tres puntos. El Illes Balears Palma Futsal elevó el ritmo de juego y con un parcial de 3-0 le dio la vuelta al marcador.

El Illes Balears Palma Futsal salió con el cuchillo entre los dientes. Los mallorquines firmaron las primeras ocasiones del partido, ambas resueltas por Gio, portero del Servigroup Peñíscola, con dos saques de esquina. Los valencianos tuvieron su primera oportunidad en el minuto tres, pero su disparo se fue por encima de la portería de Luan Muller. Volvió a activarse el conjunto palmesano con cuatro ocasiones claras: dos de Mateus Maia y dos de Lucão.

Llegados al minuto 7, el banquillo local solicitaba la intervención del VIR por un posible penalti sobre Alisson. Tras una larga revisión, los colegiados sancionaron la jugada con amarilla para el infractor, Agustín Plaza, y penalti para el Illes Balears Palma Futsal. Fabinho asumió la responsabilidad del lanzamiento, pero Gio adivinó la dirección de su disparo. Tras el penalti detenido, Peñíscola elaboró su segunda ocasión clara, pero el zurdazo de Diego Sancho no iba entre los tres palos de la portería defendida por Luan Muller. Y el portero del Palma volvió a disfrazarse de héroe: hasta tres paradas consecutivas para evitar el primer gol del Peñíscola.

En una jugada desafortunada, Luan Muller y Diego Quintela chocaron. La peor parte se la llevó el pívot visitante que tuvo que ser atendido por los servicios médicos y tuvo que abandonar el parquet. Peñíscola solicitó la intervención del VIR por una posible expulsión a Luan Muller. Los colegiados, tras revisar, desestimaron la reclamación visitante y castigaron con amarilla la acción del portero balear. Mientras Quintela era atendido por los servicios médicos, se desató una fuerte discusión entre los dos banquillos que se resolvería con amarilla para Víctor Pérez, Juanico y Fabinho. En la reanudación, Ernesto cometía la quinta falta cuando quedaban aún siete minutos de primera mitad.

Y llegó el primer gol de la noche. Juanqui cazó un rechace tras una buena parada de Luan Muller y anotó el 0-1. Antonio Vadillo solicitaba tiempo muerto para ajustar a sus jugadores. A tres minutos del final, los colegiados sancionaron la quinta falta de Peñíscola. Desde un saque de esquina Fabinho encontró el empate. El centro del ala brasileño fue desviado por Juanqui y logró batir a un acertado Gio.

La primera mitad llegaba a los instantes finales con un ritmo de juego frenético. Luan Muller volvió a lucirse para neutralizar una ocasión visitante, Matheus vio la amarilla desde el banquillo valenciano y Santi Valladares solicitó tiempo muerto. A escasos segundos del final, Fabinho tuvo un uno contra uno ante el portero que no fue capaz de resolver y dio la oportunidad de una última jugada al Peñíscola. Los de Santi Valladares encontraron a Juanqui al segundo palo y colocaron el 1-2 antes de llegar al descanso.

La segunda mitad arrancó con la misma intensidad con la que se cerró la primera. Fabinho abandonó el terreno de juego doliéndose de su tobillo derecho. El Servigroup Peñíscola salvó una triple ocasión del Illes Balears Palma Futsal. Charuto y Lin firmaron las dos primeras que se toparon con Gio. El último disparo, de Lucão, se estrelló en el larguero. El acertado portero visitante neutralizó un nuevo ataque local. Hasta que apareció Rivillos. El ala madrileño firmó su jugada favorita y subió el 2-2 al marcador.

Los colegiados asumieron su cuota de protagonismo mostrando cuatro tarjetas repartidas entre los dos banquillos: un miembro del cuerpo técnico mallorquín, Carlos Barrón y Dennis vieron la amarilla y un miembro del cuerpo técnico valenciano vió la roja. Los de Vadillo incrementaron el ritmo de partido y llegó el 3-2. Lucão batía sus alas en el Poliesportiu Galatzó. El ala brasileño anotaba su primer gol oficial como jugador pistacho adelantando al Illes Balears Palma Futsal por vez primera en el encuentro.

Mateus Maia se convirtió en el décimo jugador sancionado con amarilla. Rivillos hizo posible lo imposible desbaratando un tres contra uno visitante. Deivão se hizo con el rechace de la jugada anterior y a punto estuvo de marcar el gol de la jornada. Recorrió treinta metros con el balón en los pies, superando rivales, pero su picadita no iba entre los tres palos. En la siguiente ocasión del Illes Balears Palma Futsal, Gio era sancionado con roja por una mano fuera del área. Los colegiados refrendaron su decisión tras revisar la jugada.

Aprovechando la superioridad numérica y moviendo bien a la defensa del Peñíscola, Mario Rivillos encontró a un Ernesto que no falló al segundo palo. El conjunto de Santi Valladares respondió rápido: Juanico se encargaba de recortar la distancia en el marcador.

Charuto vio la decimocuarta amarilla del encuentro. Y a escasos segundos del final, los colegiados señalaron la quinta falta del Illes Balears Palma Futsal. Santi Valladares solicitó tiempo muerto para buscar una última jugada que les diera el empate. Luan Muller se encargó de romper las ilusiones peñiscolanas con una última parada que certificó el 4-3.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Fabinho, David Peña, Ernesto y Charuto. También jugaron: Mateus Maia, David Peña, Alisson, Rivillos, Lucão, Lin, Machado y Deivão.

Servigroup Peñíscola FS: Gio, Araya, Elías, Víctor Pérez y Diego Sancho. También jugaron: Flores, Juanico, Juanqui, Pablo Muñoz, Araya, Agustín Plaza, Matheus F., L. Flores, Cristian y Gus.

Goles: 0-1 Juanqui (min. 16); 1-1 Juanqui P.P. (min. 17); 1-2 Juanqui (min. 20); 2-2 Rivillos (min. 25); 3-2 Lucão (min. 26); 4-2 Ernesto (min. 33) y 4-3 Juanico (min. 34).

Árbitros: Antonio Navarro y Tomás Santander. Amonestaron con tarjeta amarilla a Carlos Barrón, Dennis, Luan Muller, Charuto, Fabinho, Machado, Mateus Maia y Miguel Llansola, del Illes Balears Palma Futsal; a Plaza, Pablo Muñoz, Juanico, Matheus F. y V. Pérez y con tarjeta roja, a Gio y a undel Servigroup Peñíscola.

Pabellón: Poliesportiu Galatzó. 500 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 5 de la Primera División.