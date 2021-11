Tras tantas semanas de castigo ya tocaba experimentar alguna vez la alegría que supone marcar un gol en el descuento. Un cabezazo del lateral catalán Pablo Maffeo en el minuto 94, tras un saque de esquina, permitió salvar un punto de oro ante un rival directo que tenía ya la victoria en el zurrón. Todo un chute de adrenalina que no obstante no debe enmascarar el mal partido del Mallorca en defensa, con errores garrafales que aprovechó el excelente Lucas Boyè en dos ocasiones. La primera parte fue un toma y daca constante entre dos equipos muy igualados y que están llamados a moverse en espacios parecidos en la clasificación. El Mallorca fue quien primero apareció ante el área adversaria cuando Ángel se quedó solo ante Edgar Badía, que rechazó su disparo. Fue un buen inicio para los locales, pero con el tiempo esa se convertiría en su única oportunidad de los 45 minutos iniciales. El Elche, por su parte, tampoco fabricó oportunidades en abundancia. De hecho, Reina no tuvo que intervenir ni una sola vez. Sin embargo sí que es cierto que los ilicitanos pisaron con frecuencia el área de la mano del argentino Lucas Boyé, que fue una verdadera pesadilla. Boyé primero y Lucas Pérez después dispararon con mucha intención, pero sin coger portería, y la mejor llegada visitante se encargó de abortarla Valjent, que se lanzó al suelo con muchísima valentía para rechazar con el cuerpo un remate que iba a gol de Fidel. El Mallorca asumió el mando del partido en la segunda parte, lo que permitió al Elche explorar la posibilidad del contragolpe. Tuvo varios el equipo ilicitano, pero uno tras otro los desperdició por falta de precisión en el último pase. Mientras, los locales tardaron en llegar, pero cuando lo hicieron llevaron verdadero peligro. A los 62 minutos Baba soltó un chutazo tremendo que Edgar Badía sólo pudo rechazar. Ángel, en el área pequeña y con el portero desvalido, pudo marcar a placer, pero su cabezazo se fue fuera. Del 1-0 al 0-1, porque poco después un error de Russo permitió a Boyé quedarse solo ante Reina, al que batió con un disparo inapelable. El resultado pareció ser demoledor, pero sólo tres minutos más tarde el recién entrado Josema se pasó de frenada y arrolló a Maffeo en el área. Salva Sevilla transformó el penalty y abrió la posibilidad de la remontada, pero Boyé no estaba dispuesto a que eso quedara así. Cuatro minutos después volvió a tomar el balón, hizo salir de su zona a Valjent y combinó con Mojica, que le devolvió el esférico desde la banda para que, en el punto de penalty, ajusticiara a Reina y marcara el 1-2. Todo parecía perdido, pero a los 94 minutos emergió como un coloso Maffeo en un saque de esquina para cabecear a la red y empatar definitivamente el partido.

Mallorca: Reina (1), Maffeo (2), Valjent (2), Russo (0), Jaume Costa (1), Baba (0), Salva Sevilla (1), Dani Rodríguez (1), Antonio Sánchez (1), Kang In Lee (1) y Ángel (1). Amath (1) por Antonio Sánchez (63′), Fer Niño (1) por Ángel (63′), Abdón (1) por Kang In Lee (76′), Galarreta (1) por Baba (76′), Mboula (1) por Salva Sevilla (82′)

Elche: Edgar Badía (1), Barragán (1), Roco (1), Bigas (2), Mójica (2), Gumbau (1), Mascarell (1), Lucas Pérez (1), Pastore (0), Fidel (1) y Boyé (3). Josema (1) por Fidel (67′), Josan (1) por Pastore (67′), Benedetto (1) por Lucas Pérez (79′), Marcone (s.c.) por Mascarell (85′), Diego González (s.c.) por Boyé (85′)

Árbitro: Melero López. TA Russo, Baba, Boyé, Barragán

Goles: 0-1. Min.68: Boyé; 1-1. Min.71: Salva Sevilla; 1-2. Min.75: Boyé; 2-2. Min.94: Maffeo