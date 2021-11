Pablo Maffeo fue el mejor jugador del Mallorca ante el Elche, y no sólo por el providencial gol que marcó en el descuento. Por contra no fue la mejor tarde de Baba, que vio su quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar en Vallecas, ni tampoco la de Russo, que cometió un error que costó el 0-1.

Reina: No pudo hacer nada para evitar los tantos del conjunto franjiverde.

Maffeo: Fue el mejor jugador del cuadro balear. Excelente en ataque y notable en defensa. Provocó el penalty que supuso el gol de Salva Sevilla y marcó el tanto de el empate. Una bala por la banda derecha. Colosal.

Russo: Su grave error propició el tanto de Lucas Boyé. Tuvo una pérdida muy similar al inicio del encuentro. Su peor partido de la temporada.

Valjent: Dubitativo y superado por Lucas Boyé. Igual que el resto del equipo, no estuvo al nivel de este inicio de campaña.

Jaume Costa: Partido más que notable del jugador valenciano. Fiable en defensa e incorporándose con peligro al área rival.

Baba: Muy impreciso. Vio la quinta amarilla de la temporada y se perderá al duelo frente al Rayo Vallecano. No tuvo su mejor tarde.

Salva Sevilla: Marcó el único tanto del RCD Mallorca tras lanzar de forma magistral el penalty. Correcto partido del andaluz.

Kang In Lee: Poca participación del jugador asiático. El equipo lo notó en demasía.

Antonio Sánchez: El trabajo y sacrificio son inegociables para el jugador mallorquín. Buen partido del 10 mallorquinista.

Dani Rodríguez: Intermitente. Así se puede definir el partido y la temporada del gallego. Dio la asistencia del tanto de Pablo Maffeo en el último minuto del encuentro. El equipo necesita recuperar la mejor versión del 14.

Ángel: Gozó de dos ocasiones clarísimas para abrir la lata. Fue sustituido en el minuto 63 por Fer Niño.

Fer Niño: Prácticamente inédito en la media hora que estuvo sobre el terreno de juego.

Galarreta: El jugador vasco lleva dos partidos consecutivos entrando desde el banco. Ayudó a conseguir el empate.

Mboula: Fue el suplente que más lo intentó. Dio otro aire al equipo.

Abdón: Tras varios partidos sin gozar de minutos volvió a pisar el césped del Visit Mallorca Stadium.

Amath: Aportó electricidad en banda. Aún así, se espera más del senegalés.