El Mallorca conquistó el Metropolitano con una victoria épica que llegó en forma de remontada, pero que a los puntos ya tuvo que haber sido efectivo. Salvo tramos puntuales el equipo fue muy superior a un Atlético atascado que no supo cómo hacerle daño a los de Luis García Plaza. Russo a los 80 minutos y Kubo a los 90 remontaron el gol inicial de Cunha y permitieron a los bermellones sumar tres puntos fundamentales en la lucha por la permanencia.

Todo fueron malas noticias para el Atlético. No sólo perdió su primer partido de la temporada en Liga en casa, sino que además cayó lesionado Savic, que es casi imposible que llegue a la final de Oporto. Los errores defensivos volvieron a condenar al campeón, que sigue sin saber como solucionar sus problemas en defensa. El Mallorca, que hizo un encuentro soberbio, remontó un 1-0 en contra con dos goles en los últimos 10 minutos, el de Kubo justo en el 90.

El Atlético se desangra en defensa y no encuentra solución para tapar la hemorragia. La proliferación de delanteros no sólo no se ha traducido en marcar más goles, sino que ha supuesto dejar un agujero atrás que Simeone no sabe como cerrar. La derrota ante el Mallorca hace muchísimo daño a un equipo que el martes se jugará su futuro en Europa y que lo hará bajo mínimos porque además de la derrota la mala noticia del partido fue la nueva lesión muscular de Savic, que tendrá casi imposible llegar el martes a la final de Oporto. Es un problemón para Simeone, que tampoco podrá contar con Felipe, sancionado, y que tiene a Giménez entre algodones. A 72 horas del choque en el que los rojiblancos se jugarán su futuro en Europa sólo está disponible Mario Hermoso.

Cunha fue el primero en iniciar las hostilidades. El brasileño recogió un balón en el área tras un error en la salida del Mallorca, tiró una finta sobre Valjent para crearse el espacio suficiente y soltó desde ahí un remate al palo contrario donde de encontraba Reina. Hubiera sido gol si hubiera cogido portería, pero para su desgracia el balón se le marchó medio metro desviado.

La grada del Metropolitano acogió con entusiasmo la primera ocasión de su equipo, pero no tardó en llevarse una de las peores noticias posibles. A los ocho minutos, en una carrera con Abdón, Savic se llevó las manos a los isquios y se dejó caer sobre el césped. A Simeone se le aparecieron todos los demonios. El montenegrino se fue al banquillo y en su lugar entró Hermoso, pero el problema que se viene el martes en Oporto es enorme porque Felipe está sancionado y Giménez no pudo entrar en la convocatoria por sus problemas musculares.

Mientras tanto, en el césped, el Atlético ya tenía totalmente sometido al Mallorca, que a duras penas conseguía alejar el balón del área. Jaume Costa salvó con el pecho un disparo en el área de Correa y Reina se hizo grande ante Lodi. Preocupado por lo que estaba viendo, Luis García Plaza ordenó a su equipo que se fuera hacia adelante y saliera de la caverna cuanto antes. El mensaje lo captaron los jugadores y el partido cambió de rumbo. A los 27 minutos Dani Rodríguez se quitó de en medio a dos jugadores y sirvió a Abdón, que desde el borde del área soltó un zurdazo que dejó en silencio a todo el estadio, pero el balón salió muy cerca del poste.

El Atlético quedó desconcertado por la respuesta de su adversario y empezó a perseguir sombras mientras el Mallorca fue creciendo en el partido. A los 34 minutos Kang In Lee recibió en el área y disparó a la escuadra para obligar a Oblak a agrandar su leyenda con un paradón espectacular. Sólo un minuto más tarde, tras un saque de esquina, el coreano lo intentó desde mucho más lejos y el balón rozó la escuadra. A Simeone aquello ya no le hacía la menor gracia. Los gritos desde el banquillo se oyeron en Barajas.

El equipo acabó la primera parte en territorio mallorquinista, pero sin la profundidad ni ocasiones suficientes como para desequilibrar el resultado porque sólo Correa estuvo por encima de la media. Cunha empezó bien, pero se fue disipando, y de Griezmann no hubo noticias en los primeros 45 minutos. Simeone dirigió una mirada a Nelson Vivas y echó cuentas de lo que tenía en el banquillo. Quizás había llegado el momento de tirar de él.

El Cholo se resistió a dar el paso porque su intención era arriesgar lo mínimo de cara al partido del martes, pero viendo que la segunda parte seguía la misma tendencia no tuvo más remedio que echar mano de su arsenal. A los 60 minutos Joao y Lemar pisaron el césped por primera vez y se marcharon De Paul y un hoy invisible Griezmann que aportó muy poco en el juego de ataque del equipo. En su primera intervención Lemar habilitó a Cunha para que el brasileño disfrutara de la primera ocasión de la segunda parte, pero le volvió a faltar puntería.

A la tercera sí que hizo barraca Cunha. Fue a los 68 minutos, tras una gran acción de Correa en el área. El remate del ex del Hertha estuvo a punto de ser despejado por Jaume Costa, pero el lateral sacó el balón de dentro de la portería dándole al Atlético una ventaja que sobre el papel debería haber sido definitiva.

Este equipo, sin embargo, tiene poco que ver defensivamente con el de la pasada temporada. A los 80 minutos el Mallorca botó una falta y en el punto de penalty Franco Russo se elevó sobre Hermoso para cabecear lejos del alcance de Oblak. Es el primer gol del argentino en Primera División, el octavo que encaja el último campeón de Liga a balón parado. Una verdadera sangría, pero lo peor estaba por llegar. En el minuto 90 Kubo se marchó solo ante Oblak y le batió por debajo de las piernas para elevar al marcador el 1-2 definitivo. Una tarde para olvidar, puede que la peor de la temporada para el Atlético.