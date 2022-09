1-1. Al Mallorca se le escurren dos puntos de oro

Lo tuvo en las manos, pero se le escurrió de entre los dedos cuando ya lo saboreaba. Un penalty en el último minuto privó al Mallorca de la victoria, encarrilada con un golazo de Raíllo en el minuto 86 tras un saque de esquina, pero no ensombreció el buen partido jugado por el equipo ante un enemigo como el Girona que estuvo a la altura. Al nivel que se les vio hoy a los dos será difícil que tengan problemas para eludir el descenso, pero la temporada acaba de empezar y ya es el tercer penalty que reciben en contra los bermellones en apenas cuatro jornadas de Campeonato.

El Mallorca se topó de frente con otro adversario de su Liga, como lo fue el Rayo la semana pasada, pero ahora con la necesidad de asumir un papel hegemónico al que no estaba obligado en Vallecas. Como era previsible dispuso de menos espacios y más dificultades, pero no era nada que no entrara en el guion. La tarde invitaba a pasar calor y a que sobre el campo se disputara una verdadera partida de ajedrez en la que el objetivo era eliminar a la reina del otro bando cuanto antes.

El equipo aceptó su papel y tiró más arriba la presión, pero priorizó su autoprotección y no varió la línea de centrales ante la presencia arriba del Taty Castellanos, heredero del ausente Stuani. El argentino apenas entró en juego en la primera parte, pero quien apareció más de la cuenta fue Riquelme, que tirando diagonales desde la izquierda soltó dos cañonazos desde fuera del área que no cogieron portería, pero que hicieron temblar a todo el estadio. Sin embargo fue todo lo que hizo el Girona en la primera parte.

En la otra portería Juan Carlos tuvo más trabajo, pero todo concentrado en el tramo final de la primera parte. Primero ante Jaume Costa y después ante Muriqi, pero cuando de verdad se le alteró la normalidad al meta alcarreño fue cuando Díaz de Mera se fue al punto de penalty para castigar uno de sus despejes tras un córner. El estadio se levantó como un resorte y Muriqi no tardó ni un segundo en reclamar el balón para ejecutarlo, pero el VAR advirtió al árbitro que fue a ver la jugada en el monitor y en efecto tuvo que dar marcha atrás porque no había sucedido nada punible, sino un despeje contundente con el puño del propio Juan Carlos ante el delantero kosovar.

La segunda parte arrancó un saque de falta que obligó a Rajkovic a meter las manos, pero fue sólo una anomalía porque el Mallorca no tardó en reclamar el balón. El equipo se fue arriba y se acercó al área del Girona, pero sin la profundidad necesaria para crear peligro, lo que alentó a Aguirre a recurrir al banquillo para solucionar el atasco. Grenier se incorporó al partido y Míchel respondió reemplazando a Greinier por Toni Villa, otro de los recién llegados.

El choque se volvió a igualar, pero en el minuto 73 todo pudo cambiar en un pase extraordinario de Kang que le llegó a Grenier en el área pequeña, pero ese no es un territorio que domine el francés, cuyo remate blandito, con todo a favor, se fue a las manos de Juan Carlos.

Míchel agotó la pólvora que le quedaba con Samu Saiz y Manu Vallejo y su salida pudo ser providencial porque un pase del primero acabó con un remate cruzado de Arnau en el área pequeña que puso el corazón de todo el estadio en un puño.

Todo parecía encaminado al 0-0, pero en el minuto 86 saltó la banca. El Mallorca botó un córner al segundo palo, donde Raíllo amortiguó el balón con el pecho y a su caída empalmó con la izquierda a la red para marcar un verdadero golazo que pareció ser definitivo. Sin embargo a los 89 minutos Copete empujó en el área a Manu Vallejo en una acción clara y Samu Saiz consiguió un empate que resulta justo viendo lo sucedido en el terreno de juego. Abdón tuvo el 2-1 en un cabezazo en el descuento, pero su remate no cogió portería y ahí se acabó todo. El punto no es malo. Es cierto que pudo ser mejor, pero el Mallorca está en el buen camino.

Mallorca: Rajkovic (1), Maffeo (2), Valjent (1), Raíllo (3), Copete (2), Jaume Costa (1), Battaglia (1), Antonio Sánchez (1), Dani Rodríguez (1), Kang In Lee (1) y Muriqi (1). Grenier (1) por Antonio Sánchez (59′), Abdón (1) por Dani Rodríguez (72′), Galarreta (s.c.) por Battaglia (92′)

Girona: Juan Carlos (2), Arnau (1), Santi Bueno (1), Juanpe (1), Miguel Gutiérrez (1), Oriol Romeu (2), David López (1), Aleix García (1), Reinier (1), Riquelme (2) y Castellanos (1). Toni Villa (1) por Reinier (64′), Manu Vallejo (1) por Riquelme (78′), Samu Sáiz (1) por Castellanos (78′), Bernardo (s.c.) por Miguel Gutiérrez (92′), Javi Hernández (s.c.) por David López (92′)

Árbitro: Díaz de Mera (1). TA Battaglia, Muriqi, Antonio Sánchez, Copete, Oriol Romeu, Castellanos

Gol: 1-0. Min.86: Raíllo; 1-1. Min.90: Samu Saiz

Incidencias: 13.390 aficionados en Son Moix. El mallorquín Xisco Campos efectuó el saque de honor del partido.