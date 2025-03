1-0. El Mallorca pasó de ganar a perder en sólo dos minutos

El Mallorca pasó de ganar a perder en sólo dos minutos tras un arranque de segunda parte que resultó decisivo. Mamardashvili se interpuso ante un remate espectacular de Sergi Darder desde fuera del área y poco después Diego López, el hijo del mítico «Piojo» López, estuvo mucho más certero y le dio los tres puntos al Valencia en un partido muy igualado en el que los de Arrasate, que no bajaron nunca los brazos, merecieron mejor suerte.

El Valencia fue el dominador de la primera parte, pero sin someter ni mucho menos al Mallorca a ningún agobio. El equipo de Arrasate se mantuvo en pie durante los primeros 45 minutos y miró a su rival de cara retándole a un mano a mano que no tuvo un claro ganador. No obstante es cierto que las únicas ocasiones que hubo en el acto inicial fueron domésticas: primero en un disparo de Javi Guerra que Raíllo desvió con la cabeza al poste y después en un cabezazo de Sadiq que Greiff detuvo con una parada espectacular dejando el balón plantado en la línea de gol para demostrar que no había traspasado por completo la línea.

En el otro área apenas hubo actividad. Ni Abdón ni Asano entraron demasiado en juego y el mejor argumento que fue capaz de proponer el Mallorca fue un disparo desde fuera del área de Morlanes tras un rechace que no cogió portería, además de un tirito manso de Asano ya en tiempo de descuento. Darder hizo un buen trabajo, pero demasiado alejado de zonas de peligro.

Al final todo se decidió en los cinco primeros minutos de la segunda parte. Tras un saque de banda el balón le llegó a Darder, que tuvo el 0-1 con una volea espectacular, pero Mamardashvili demostró su extraordinario nivel. El Valencia se dio por enterado y reaccionó primero en un disparo de Sadiq anulado por fuera de juego, y luego con el gol de Diego López con un remate raso y colocado al que no llegó Greif.

El Valencia tuvo el 2-0 con un remate a bocajarro del propio Diego López que se le fue alto, pero el Mallorca también rozó el empate con un cabezazo en plancha de Asano que no cogió puerta de milagro. Al final el partido se resolvió con el gol del hijo del «Piojo» que puede dejar al Mallorca fuera de posiciones europeas si mañana lunes el Celta le gana a Las Palmas en el último encuentro de la jornada.

Valencia: Mamardashvili (2), Foulquier (1), Tárrega (1), Mosquera (1), Gayà (1), Javi Guerra (1), Barrenechea (2), Luis Rioja (1), Almeida (1), Diego López (2) y Sadiq (1). Fran Perez (1) por Diego López (65′), Pepelu (1) por Javi Guerra (65′), Rafa Mar (1) por Sadiq (75′), Diakhaby (1) por Almeida (75′), Jesús Vázquez (1) por Luis Rioja (95′)

Mallorca: Greif (2), Maffeo (2), Raíllo (1), David López (1), Copete (1), Lato (0), Morlanes (2), Sergi Darder (1), Samú Costa (1), Asano (1) y Abdón (0). Dani Rodríguez (1) por Sergi Darder (73′), Marc Doménech (1) por Asano (73′), Mojica (1) por Lato (79′) Antonio Sánchez (1) por David López (79′), Valery (1) por Samú Costa (79′)

Árbitro: Hernández Maeso (1). TA Barrenechea, Foulquier, Gayà, Luis Rioja, Corberán, Raíllo, Sergi Darder, Samú Costa, Dani Rodríguez, Arrasate

Gol: 1-0. Min.49: Diego López.

Incidencias: Buena entrada en Mestalla, con presencia de 600 mallorquinistas en la gradas.