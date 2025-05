Zaragoza aterriza en Miami para captar inversiones, nuevas rutas turísticas e intercambios universitarios

Zaragoza ha aterrizado en Miami con ganas de regresar a Aragón cargada de nuevos proyectos y alianzas. Este es el propósito de la misión comercial que este semana comenzaba la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en Estados Unidos.

Tras aterrizar en Silicon Valley (California) y participar en el exclusivo evento de Inteligencia Artificial de Google, así como reunirse con distintas compañías tecnológicas –comoGruve.ai–, Chueca se ha dirigido a Miami, para seguir la agenda de internacionalización de la ciudad.

A través de un encuentro empresarial enfocado a empresarios anglosajones afincados y con sede en Miami, la ciudad de Zaragoza se ha posicionado entre ellos como el emplazamiento óptimo para acceder mercado del sur de Europa.

Durante el evento The Smart Choice for Investment and Life (la elección inteligente para invertir y vivir), la Cámara de Comercio España-Estados Unidos conectó a estos responsables de negocios con intereses alineados con la economía zaragozana con las virtudes de la ciudad.

Zaragoza y la educación en Miami

La segunda parte del viaje de la delegación del Ayuntamiento de Zaragoza a Estados Unidos ha ofrecido una parada en una de las instituciones referentes de Estados Unidos en la educación superior, el Miami Dade College. En esta universidad pública, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha mantenido una reunión con la presidenta Madeline Pumariega y la Decana de la Escuela de Negocios, Comercio y Transporte, Pamela Fuertes.

Las dos representantes de este centro han conocido las características de Zaragoza como una ciudad acogedora para estudiantes extranjeros, donde anualmente enriquecen su formación alumnos de más de un centenar de países. De hecho, hasta la fecha, más de 3.500 han recalado en la Universidad de Zaragoza, a falta de todos los cursos de verano. La alcaldesa, siguiendo los objetivos que marca su designación en 2004 como ciudad educadora, ha iniciado el contacto con esta institución para dar a conocer las distintas vías que existen de intercambios de estudiantes, así como los completos planes de estudios de los que dispone el alumnado.

Por otro lado, la Natalia Chueca también ha desplegado las virtudes de Zaragoza como una urbe funcional, equilibrada y bien valorada por sus habitantes, por su tamaño medio que facilita la movilidad. Ha ensalzado, además, la red de transporte público, abundantes zonas verdes y una oferta cultural, gastronómica y de ocio muy variada, combinada con un coste de vida razonable en comparación con otras capitales españolas. También los universitarios se benefician de una buena cobertura sanitaria en un entorno urbano cómodo y accesible.