Hoy, 6 de septiembre de 2026, la provincia de Zaragoza se despierta con intervalos nubosos y temperaturas que apenas cambian en las mínimas, aunque podrían ascender en Cinco Villas y el oeste del valle del Ebro. Las máximas, en cambio, descienden, aunque seguirán siendo elevadas en muchas áreas. El viento soplará de forma floja y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza, donde la luz matutina comenzará a asomarse alrededor de las 7:34. Esta jornada promete un ambiente despejado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 38 grados. No hay riesgo de lluvia, así que puedes dejar el paraguas en casa y disfrutar del buen tiempo. Con un suave viento del sureste, que soplará a unos 10 km/h, la sensación térmica alcanzará hasta los 39 grados, un recordatorio de que la calidez del sol estará bien presente.

Ya por la tarde, el termómetro descenderá a unos agradables 36 grados, mientras el cielo mantendrá su tono despejado hasta el ocaso, que llegará a las 20:28. Durante este tiempo, la humedad se mantendrá relativamente baja, lo que ayudará a que el ambiente no resulte pesado. La jornada avanza con tranquilidad, invitando a los zaragozanos a salir y disfrutar del aire libre, sin preocupación por la lluvia ni el frío.

Calatayud: ambiente inestable con nubes y viento

La jornada en Calatayud comienza con nubes que parecen inquietas, presagiando una inestabilidad que marcará el ritmo del día. La mañana se presenta fresca, con temperaturas que rondan los 19 grados y un cielo cubierto. A medida que avanza la jornada, las nubes se tornarán más amenazadoras y aunque la probabilidad de lluvia es baja, la sensación de humedad en aumento se dejará sentir.

A la tarde, el termómetro alcanzará los 34 grados, ofreciendo un contraste notable con la frescura matutina. No obstante, el viento puede soplar con rachas de hasta 38 km/h, lo que podría resultar incómodo para los paseantes. Con esta combinación de factores, es recomendable llevar paraguas por si acaso, ya que la inestabilidad en el tiempo podría sorprender en cualquier momento.

Tarazona: ambiente templado con nubes y lluvia ligera

El tiempo se presenta templado a lo largo del día, con algunas nubes que irán apareciendo especialmente en la tarde. La probabilidad de lluvia se incrementa hacia la noche, pero de forma suave y sin grandes inconvenientes. El viento se mantendrá ligero, creando una sensación agradable en el ambiente.

Este es un día ideal para pasear por los rincones de la ciudad o disfrutar de actividades al aire libre, ya que las temperaturas oscilan entre lo fresco y lo cálido, propiciando un ambiente tranquilo y placentero para las actividades diarias.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET