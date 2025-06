Vox pide que se multe a los ultras del Osasuna por «enaltecimiento del terrorismo»: «Son proetarras»

Vox ha pedido que se multe a los ultras del Osasuna con las máximas sanciones por enaltecimiento al terrorismo. Coincidiendo con el final de la temporada de fútbol, el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha denunciado la situación recurrente que se vive desde hace años en los campos de fútbol donde juega el Osasuna, donde los ultra del equipo, conocidos como Indar Gorri, «enaltecen el terrorismo», a través de sus cánticos. «Son proetarras», ha sostenido Nolasco este miércoles frente al estadio de fútbol de La Romareda en Zaragoza.

El de Vox ha pedido que se aplique la ley y que se multe este tipo de actuaciones. Nolasco ha apuntado que la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte dice en su artículo 7, como condiciones de permanencia en el recinto: «No entonar cánticos, sonidos o consignas racistas o xenófobos, de carácter intolerante, o que inciten a la violencia o al terrorismo o supongan cualquier otra violación constitucional», así como «no exhibir pancartas, banderas, símbolos u otras señales que inciten a la violencia o al terrorismo o que incluyan mensajes de carácter racista, xenófobo o intolerante».

En el artículo 23 de la mencionada ley, se califica como «muy grave» los «comportamientos violentos o terroristas», así como «el manifiesto desprecio a las víctimas del terrorismo».

En consecuencia, el portavoz de Vox ha aludido al artículo 24 -en el que se fijan las sanciones- de hasta 650.000 euros en las infracciones muy graves. Nolasco ha instado a que el Gobierno de España –a donde llegan los informes que emite La Liga a la Comisión Antiviolencia (de acuerdo con el Real Decreto 748/2008, forman parte de la misma varios ministerios del Gobierno de España)– «haga cumplir la ley».

«Que apliquen la ley, la condena máxima de 650.000 € para cada uno de los Indar Gorri, que paguen la multa y a la cárcel», ha concluido. «Ya está bien de tolerar estos insultos una y otra vez de los etarratas; estamos hartos de aguantar esta basura», ha denunciado.

Nolasco ha recordado que, en 2018, «11 de los Indar Gorri fueron condenados por su pertenencia a organización criminal» y que en octubre de 2022, «4 Indar Gorris fueron detenidos por los altercados protagonizados antes de un partido de fútbol de la selección española femenina en El Sadar». «Ellos son proetarras que dicen ‘puta España’ y ‘puta selección’», ha censurado.

El de Vox aludía a la siguiente canción que entonan con frecuencia estos ultras, adaptándola según la ciudad o el equipo contra el que juegan: «La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. ¡Qué puto olor, qué porquería! Con una bomba todo yo lo volaría. Una explosión de goma 2, y que le den por culo a Aragón. Y Osasuna, que se la goza, viendo quemarse, a la puta Zaragoza».

Según ha sostenido Nolasco, incluso sin que el Zaragoza juegue contra el Osasuna –no juegan en la misma categoría–, es una práctica habitual que se repite «año a año», criticando que también arremeten contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al grito de «puta Policía», y con referencias explícitas a la «Goma 2».

«Es basura que no se puede tolerar, llevamos años aguantando a estos salvajes», ha enfatizado en referencia a los Indar Gorri. «Estamos hartos de violentos, de personas que no respetan la convivencia y de personas que pueden decir en un campo de fútbol tranquilamente que desean matarnos a todos», ha enfatizado Nolasco, insistiendo en que «lo que están haciendo no tiene nombre y los zaragozanos ya llevan muchísimos años aguantando esta vergüenza, que proviene de esta basura de Indar Gorri o Indar Gorrinos».

Además, Nolasco ha considerado que «siempre tiene que haber respeto entre los equipos, entre las personas, entre los aficionados», aseverando: «Estamos cansadísimos de que haya cánticos una y otra vez en muchos campos, sobre todo en Pamplona, también aquí, en Zaragoza, por parte de algunos individuos que no paran de enaltecer el terrorismo, que dicen que hay que poner bombas, que hay que quemar a 1,3 millones de aragoneses, a todos nosotros».

«Es algo inaudito ¿Cómo es posible que año tras año se repitan esos insultos, esos ataques, ese enaltecimiento del terrorismo?», en alusión a «cuando se dice ‘puta policía’, ‘con una bomba, todo el estadio saltaría por los aires’», ha planteado.