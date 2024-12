Pilar Alegría no logra dinamitar el PSOE de Zaragoza: Ladrero se mantiene fiel a Lambán y no se suma a Sánchez

Los designios del PSOE en Aragón tienen gran influencia en los socialistas a nivel nacional, como se ha evidenciado en Sevilla este fin de semana, en el que dos mujeres aragonesas han sido elegidas por Pilar Alegría para entrar dentro del núcleo duro a nivel nacional. La alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges, no ha dudado en aceptar el puesto en la Ejecutiva Federal. Sin embargo, Teresa Ladrero ha rechazado el cargo en el Comité Federal propuesto por Pilar Alegría, manteniéndose fiel a la línea de Javier Lambán en Aragón.

Pedro Sánchez quiere controlar Aragón, una región que se resiste a su manera de concebir y enfocar la política, y espera a que con Pilar Alegría a la cabeza, en las próximas elecciones de 2025, el secretario general del PSOE Aragón sea, por fin, fiel a Ferraz, tras la negativa de Lambán a presentarse a la reelección.

El control del PSOE en Aragón por Alegría

Sánchez está volcado en intentar controlar Aragón y ha tratado de lanzar una bomba en la línea de flotación de la Federación del PSOE en Zaragoza, que está siendo un dique de contención para las aspiraciones dominadoras de Pilar Alegría.

Una estrategia que no les ha salido bien de momento, tras el intento fallido de romper la unidad de Zaragoza al intentar fichar a la mano derecha del muy probablemente próximo adversario político de Pilar Alegría en Aragón, Juan Antonio Sánchez Quero, quien suena en los corrillos del PSOE como uno de los favoritos para suceder a Lambán.

Nos referimos a la ejeana Teresa Ladrero, a quien Pilar Alegría le propuso entrar en el Comité Federal del PSOE. Ladrero es vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, que lidera Sánchez Quero, el único bastión del socialismo que queda en el poder en Aragón.

Sánchez Quero, Teresa Ladrero y Lambán

Sánchez Quero ha mostrado su oposición a la deriva de los últimos tiempos en el PSOE a nivel nacional, y fue el primer político en Aragón que llevó a un pleno (el de la Diputación), el rechazo a la financiación singular a Cataluña. Una actitud que le hizo estrechar relaciones con otras formaciones políticas, como el PP, para lograr alcanzar un acuerdo histórico en Aragón liderado por Jorge Azcón para intentar frenar el pacto del PSC con ERC.

En este equipo está Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea de los Caballeros y, por tanto, sucesora de Javier Lambán en las riendas del gobierno municipal, como paisanos que son de este pueblo zaragozano. Algo que no ha sido óbice para que, desde Ferraz, hayan querido seducirla para ocupar un puesto de mayor poder dentro del organigrama socialista de Sánchez. Una adhesión que ha rechazado Ladrero, quien comunicó a Sánchez Quero la renuncia al puesto.

El nuevo fichaje de Sánchez: de Pedrola

Quien sí ha aceptado con júbilo su nuevo cargo ha sido la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges, convirtiéndose en la segunda aragonesa que forma parte de la nueva Ejecutiva Federal. Berges es amiga de Alegría, y ahora estarán las dos en puestos de responsabilidad dentro de la Ejecutiva. Berges será la nueva secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales.

Divide y vencerás

Por lo que el Congreso de Sevilla, si algo ha servido, es para iniciar la maquinaria de cara a las próximas elecciones del partido en las comunidades autónomas, como Aragón, con una estrategia clara: divide y vencerás.

A este respecto, Javier Lambán ha advertido de la importancia de que el líder del PSOE en Aragón se escoja en Aragón, «no en Madrid». «Yo no voy a proponer quienes vengan detrás de mí que se enfrenten a Ferraz o que se enfrenten a Sánchez. Yo no pretendo que sean sanchistas o antisanchistas, pero sí pretendo algo: que piensen por su cuenta. Que tengan sus propias ideas y que lleguen a sus propias conclusiones», ha expresado en el programa Buenos Días Aragón.

Desde 2017, el PSOE de Huesca ha mantenido la rivalidad cainita con el socialismo aragonés liderado por Javier Lambán. Esta federación se ha mantenido fiel a Pilar Alegría a quien apoyan como próximo relevo de Lambán. Si bien, hasta ahora, las federaciones de Zaragoza y Teruel estaban alineadas al todavía secretario general aragonés sin fisuras.

El PSOE de Sánchez en Aragón

El apoyo a Sánchez en Aragón se ha podido ver en el protagonismo que han tenido sus afines en el Congreso. En el nuevo comité federal socialista, Zaragoza estará representada por Ros Cihuelo, quien iba a estar acompañada de Teresa Ladrero, que ha renunciado. De Huesca, será Miguel Gracia, nombrado recientemente senador después de que Rosa Serrano saliera elegida eurodiputada (una candidata impuesta también desde Ferraz).

En Teruel también ha habido pugna. Ya no estará en el comité la portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, mano derecha de Lambán durante años, y a quien le dedicó una columna de opinión de elogio este sábado. En su lugar, ha sido elegido Herminio Sancho.