Lambán llama a los militantes del PSOE a defender el «sentido de Estado» frente al sanchismo

El ex presidente de Aragón y líder regional del PSOE, el senador Javier Lambán, ha llamado a todos los militantes del partido a defender el «sentido de Estado» frente a la deriva del sanchismo y sus cesiones al independentismo catalán. Lo ha hecho en una carta que ha enviado a todos y cada uno de los afiliados del Partido Socialista en Aragón, a cuyo frente lleva desde 2012 pese a los intentos de Pedro Sánchez por apartarlo.

Lambán, que lleva años luchando contra el cáncer, dejará la secretaría general del PSOE aragonés en los próximos meses. A sus 67 años ha decidido no presentarse a la reelección para este cargo, en el que se mantiene con el apoyo mayoritario del PSOE aragonés. Las direcciones provinciales de Zaragoza y de Teruel se alinean plenamente con sus tesis; la de Huesca, no. Los oscenses que lidera el actual senador y ex presidente de la diputación provincial Miguel Gracia quieren tomar el poder regional del poder y son el ariete de Ferraz contra el sector de Lambán, estrategia de derribo de la que participa la otrora lambanista Pilar Alegría, que tras dar la espalda a su jefe de filas aragonés inició una meteórica carrera: de concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza a ministra en menos de dos años.

El desplante de Alegría no fue el primero que sufrió Lambán por parte de alguien a quien antes había avalado personalmente. Previamente ya sufrió el de Susana Sumelzo, que fue sonado. Ahora, esta socialista de Ejea de los Caballeros, el pueblo de Lambán, está al frente de la Secretaría de Estado para Iberoamérica, el premio con el que Sánchez ha gratificado sus servicios prestados al sanchismo.

En la carta a los militantes que acaba de distribuir Lambán prima, pese a todo, el tono conciliador. Huye de ataques directos, evita citar nombre alguno. Pero queda claro a qué se refiere cuando habla de defender el «sentido de Estado» y cuando llama a «defender a nuestra Comunidad frente a decisiones que resulten perjudiciales para la misma».

Lleva años criticando la deriva del PSOE sanchista con el separatismo, censuró la Ley de Amnistía sin matices, advirtió que la estrategia desplegada por Sánchez desde Moncloa atenta contra el constitucional principio de igualdad y subraya que definirse «progresista» y defender los privilegios al independentismo es tan incoherente como imposible resulta mezclar el agua y el aceite.

«Momento crucial»

En esta carta a los militantes, Lambán apela a la «unidad» del partido para seguir siendo una alternativa de gobierno al PP y poder ejercer con solvencia la labor de oposición que las urnas autonómicas le encomendaron en los comicios de hace un año, los que auparon a Jorge Azcón (PP) a la presidencia de Aragón tras dos legislaturas consecutivas de Javier Lambán.

«A finales de noviembre tendrá lugar el Congreso Federal y, pocas semanas después, el Congreso Regional» del PSOE, comienza explicando el líder socialista aragonés en su carta a los militantes. La primera cita la quiere aprovechar Pedro Sánchez para blindarse al frente del partido; la segunda decidirá quién toma el timón del PSOE en Aragón. Es un «momento crucial», advierte Lambán en su misiva. «De ello depende el éxito o el fracaso del partido en los próximos años» y poder «competir con éxito en las elecciones de 2027».

Exhorta a todos y cada uno de los afiliados aragoneses del PSOE a que se impliquen «activamente» en todo el proceso previo a esos congresos, «tanto en la elección de delegados como en el estudio y posibles enmiendas a las ponencias». Y llama a «compatibilizar el debate de las ideas con la necesaria unidad con la que debemos aparecer ante la sociedad aragonesa», para que la posición del PSOE regional «no se vea debilitada y ensombrecida por conflictos internos».

Defiende «grandes pactos»

Pero, ante todo, Lambán pide a los militantes lealtad con Aragón como prioridad. «Es importante convencer a los ciudadanos de que Aragón es para nosotros lo primero y de que la lealtad a nuestra tierra y a nuestros paisanos prevalecerá siempre sobre cualquier otra; que somos un partido con vocación de gobierno y. con sentido de Estado, y que estamos dispuestos a grandes pactos para defender a nuestra Comunidad frente a decisiones que resulten perjudiciales para la misma».

Esta defensa de los «grandes pactos» no es nueva en Lambán, pero adquiere un valor extra en estos momentos frente al sanchismo. De hecho, el PSOE que todavía lidera está negociando con el PP –y con el resto de partidos del arco parlamentario regional– un pacto contra la «financiación singular» que Pedro Sánchez ha prometido al independentismo catalán para colocar a Salvador Illa al frente de la Generalitat y seguir manteniéndose él en Moncloa.