Los padres aragoneses están hartos: «Yo perdí a mi hijo de 12 años cuando le regalé el móvil»

Mientras los colegios más exclusivos del mundo llevan años restringiendo el uso de dispositivos electrónicos e incluso las búsquedas de internet entre sus alumnos, Aragón ya prohibe el uso del teléfono móvil. Una medida que anunció el pasado martes la consejería de Educación, y que este miércoles también ha aprobado por unanimidad la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado.

Una determinación que ya había tomado de manera pionera, hace tres años, la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso. A la que se sumó también Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia. La propia ministra de Educación y Deportes, la aragonesa Pilar Alegría, que se había manifestado anteriormente en contra de la prohibición, ha anunciado que trasladará la propuesta de dicha Comisión a las comunidades autónomas la próxima semana.

Tiempo con el móvil: 5 h 45 min diarios

Son numerosos los estudios que concluyen que el español sufre una adicción al uso del teléfono móvil, como el informe publicado en 2023, por Electronic Hub, basado en una investigación realizada tras analizar los patrones del sueño en relación al tiempo uso de la pantalla en el dispositivo.

El estudio determinó que los usuarios españoles empleaban el 35% de tiempo diario, es decir, unas 5 horas y 45 minutos, en consultar ordenadores y teléfonos móvil. Algo que de no poner remedio, podría ser generalizarse también en los más jovenes.

Adicción por la que Aragón prohibe en el colegio el móvil

OKDIARIO ha salido a la calle a preguntar qué les parecía esta medida a los aragoneses, y nos hemos encontrado con gran aceptación por parte de los padres. La mayoría relata la experiencia que tienen con sus hijos a los que consideran que «están enganchados».

«Mi hijo tuvo móvil a los 12 años, principalmente porque todos sus compañeros tenían. Yo tuve una presión brutal y, al final, se lo terminé comprando. Me sentí fatal. Yo perdí a mi hijo cuando le regalé el móvil. Antes, el tenía el mío para llamar», nos cuenta una señora, quien reconoce que ahora le resulta muy difícil saber qué le pasa a su hijo, porque desde que tiene el teléfono su relación ha empeorado. «No me entero de nada», confiesa.

«Están enganchados. A mí me parece lo más apropiado que se les prohiba el uso del teléfono móvil en las escuelas, que lo dejen a la entrada de las clases y que luego lo vuelvan a coger al salir, porque es una forma de regularlo», comenta otra madre sobre la orden publicada por la Consejería de Educación y Universidades, liderada por Claudia Pérez Forniés, quien aseguró en la toma de posesión de su cargo, que trabajará por un modelo educativo de «excelencia».

«Me parece bien, son muy pequeños para llevar móvil en el colegio, que lo tengan fuera y sean responsables los padres», añade otro padre.

Si bien, una de las entrevistadas aunque reconoce que sus dos hijos «están enganchados al móvil, sobre todo el pequeño», considera que la solución no es prohibirlos: «No creo que haya que prohibirlos, porque van a formar parte de su vida. Por lo que creo que hay que regularlo, enseñar, pero no prohibir».

Aragón prohibe el móvil en los colegios

La mayoría de los entrevistados opina que el móvil en las escuelas es «una gran distracción»: «Estoy de acuerdo, es una distracción para ellos muy grande, porque en el colegio un niño se tiene que centrar en los estudios y si tiene alguna duda, pues que pregunte al profesor».

«Si lo usaran para algo, pero lo usan para copiar y pegar. Hay una web donde se bajan los trabajos… Otra cosa es que mires una noticia, un mensaje…, pero ¿todo el día? Tienen que terminar con el cuello y las manos hechas polvo», explica de manera espontánea una de las entrevistadas.

Otra madre de dos hijos, señala lo mismo: «Me parece genial, que si Aragón prohibe el móvil en los colegios. Ya no es uno, es abuso».

Distancia a quien tienes cerca

Las redes sociales y la mensajería instantánea ha convertido las relaciones sociales en una gran paradoja. Eso se desprende de analizar los testimonio de la gente. Da igual qué años tengan. Los más mayores y los más jóvenes coinciden en lo mismo: les acerca a quien tienen lejos, y les distancia a quien tienen cerca.

Por eso, muchos de ellos ven, en esta orden que prohibe los teléfonos móviles en Aragón, una oportunidad para que los niños no pierdan el sentido de socialización natural. «Me parece bien, así por lo menos en el recreo pueden estar con los amigos, pueden hablar», explica una señora que lleva al punto de la mañana a su nieta al colegio.

«Están todo el puñetero día con el móvil en la mano, lo digo por mi hija, ¡la primera! Se levanta con el móvil, se acuesta con el teléfono. Está las 24 horas del día. Y en el colegio no se necesita para nada. Además salen del instituto, se sientan en la acera o en los bancos, y no habla ninguno», relata otra madre, con la misma inquietud.

Una señora, de camino al trabajo, nos cuenta una anécdota. «Son adictos al móvil como nosotros. Mi hija pequeña fue a un campamento con 15 años, y le prohibieron el móvil. Al principio estaba horrorizada, y cuando volvió a casa, lo hizo super contenta. Me dijo: ‘han pasado cosas que no hubieran pasado con el móvil’. Le dije, ‘¿Cómo qué?’, y me contestó que había conocido así a mucha más gente».

«Yo creo que tenemos un poco de adicción todos y la costumbre de usarlo varias horas al día y nos aparta de la gente, nos aísla. Le damos un uso demasiado excesivo, y en lugar de estar con el móvil, podríamos estar con los amigos», concluye un joven que acaba de iniciar la universidad.

Para ellos, para los universitarios, no ha llegado, al menos, de momento, la limitación del uso de los dispositivos móviles.