El líder del PSOE en Zaragoza deja la puerta abierta a enfrentarse a Pilar Alegría: «Habrá primarias»

Si la ministra zaragozana Pilar Alegría decide presentarse a candidata para liderar el PSOE en Aragón tendrá contrincante. El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y líder del PSOE en la provincia, Juan Antonio Sánchez Quero, no descarta presentarse como candidato a dirigir el partido en Aragón. Lo que lo convertiría de facto en el candidato a presidente del Gobierno de Aragón, siguiendo la dinámica del PSOE de cara a las futuras elecciones autonómicas de 2027.

En este sentido, de ser así, Quero seguiría los pasos de Javier Lambán, quien pasó de presidir la Diputación de Zaragoza a liderar el PSOE en Aragón para convertirse en presidente. En sus primeras declaraciones a los medios, después del Congreso del PSOE en Sevilla, donde hubo un enfrentamiento directo con la federación de Zaragoza, Sanchez Quero ha dejado claro que le sobran apoyos para liderar el partido.

«Estoy seguro que habrá primarias», ha afirmado descartando que los posibles candidatos llegaran a un acuerdo previo. «Los afiliados están esperando elecciones, y los pactos desde arriba tensionan», ha esgrimido dejando entre ver que en Aragón no sucederá como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana donde finalmente no ha habido primarias para elegir un candidato, ya que la ministra Diana Morant logró un acuerdo con los otros dos candidatos integrándolos en la Ejecutiva.

Un escenario que no se espera que suceda en Aragón, dado que Javier Lambán ha expresado en reiteradas ocasiones que esta comunidad autónoma se ha resistido históricamente a ser controlada por Madrid. Además, el intento de Sánchez por adsorber dentro del Comité Federal a la mano derecha de Quero tampoco les salió bien, puesto que Teresa Ladrero se mantuvo fiel al líder zaragozano y no lo traicionó en el pasado congreso de Sevilla.

Quero: ¿candidato al PSOE en Aragón?

De momento, para conocer si finalmente Quero aceptara el reto de rivalizar con Pilar Alegría, habrá que esperar al menos a que la Diputación Provincial de Zaragoza tenga presupuestos, tal y como ha anticipado. Hay que tener en cuenta que los candidatos tienen tiempo de presentarse hasta finales de enero.

«Me lo pensaré, tengo tiempo. Ahora estoy sentado en sacar adelante los presupuestos», ha afirmado, al defender que es «el acto más importante de una institución». «En Zaragoza dependen 293 ayuntamientos de nuestro presupuesto», ha expresado, adelantando que éste será «el más alto de la historia» desde que él es presidente.

Estrategia antisanchista

La estrategia que llevaría a cabo la corriente de Lambán sería la de presentar una candidatura conjunta entre Zaragoza y Teruel para sumar los máximos apoyos posibles y ponérselo verdaderamente difícil Pilar Alegría. Ya que la zaragozana no cuenta con refrendo ni en su provincia ni en Teruel. A Alegría sólo le apoyan abiertamente la federación de Huesca. Los altoaragoneses llevan años tomando partido por la corriente sanchista desde donde la zaragozana Alegría tomaría impulso para aterrizar en Aragón.

En esta ocasión y fiel a su propio estilo, Quero ha tirado de pragmática para tratar de mantener las formas de cara a la galería, ante un partido socialista cada vez más de dividido y enfrentado en Aragón con la cúpula de Ferraz por la Ley de la Amnistía y la financiación singular a Cataluña, dos asuntos en los que, por cierto, Quero ha sido uno de los que abiertamente se ha enfrentado con Madrid y ha defendido la unidad de España y el imperio de la ley.

Apoyos de Quero: Zaragoza y Lambán

El presidente de la Diputación de Zaragoza cuenta con el apoyo de Lambán para liderar esta candidatura, según ha reconocido. «Sí, me ha pedido que me presente como se lo habrá pedido a Mayte Pérez», refiriéndose a la secretaria de la federación de Teruel.

De presentarse a candidato, cuenta además con fuerte empuje en Zaragoza, tal y como él mismo a expresado, poniendo en valor que es el único que ha logrado mantener el poder de la institución que gobernaba. «Me apoya la mayoría del partido en Zaragoza», e imagina que en Teruel sucede lo propio con su secretaria general, Mayte Pérez. «Imagino que tendremos ahí la mayoría. No obstante, es mucho decir por mi parte porque al final quienes votan son los afiliados en votación secreta», ha agregado.

Sin embargo, el posible candidato a liderar el PSOE en Aragón no ha querido añadir aun más tensión en la pugna interna por liderar el partido. Preguntado por su opinión sobre la candidatura de Pilar Alegría, ha advertido que todavía no es oficial. En cualquier caso, ha preferido reservar su opinión sobre si la apoyaría si el finalmente no se presentara como candidato: «El voto es secreto y lo preservo así».

«Es una buena candidata a la secretaría general regional, al igual que serán el resto de compañeros que se presenten», ha zanjado ante los medios. En cualquier caso, de cara a las diferentes candidaturas que concurran al Congreso Regional, Quero ha recalcado que «el sanchismo somos todos», que él apoya a Pedro Sánchez como secretario general y presidente del Gobierno y que no ha oído a nadie «que no lo apoye».

Ha considerado que es «lógico» que haya «discrepancias» entre compañeros y que es «normal» que, una vez que Lambán ha decidido que no optará a la reelección, haya militantes que se quieran presentar a liderar a los socialistas aragoneses.