Julio Calvo (Vox): «El PSOE intentó reprobarme por llamar sinvergüenza a Sánchez»

El pasado mes de marzo, el PSOE presentó una moción para reprobar a Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, por llamar «sinvergüenza» a Pedro Sánchez. La portavoz socialista, Lola Ranera, sostuvo que aquello era «violencia verbal». Y no sólo pidió la reprobación de Calvo, sino también de la alcaldesa popular, Natalia Chueca, al considerarla «cómplice» de esas «palabras intolerables».

Aquello ocurrió hace sólo cuatro meses. Ahora, el informe de la UCO sobre la trama de Santos Cerdán, recoge alusiones por presuntas mordidas al concejal socialista de Zaragoza y número 2 del PSOE en el Ayuntamiento zaragozano, Alfonso Gómez Gámez. Su nombre aparece vinculado a la trama Cerdán cuando Gómez Gámez era director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón que presidía el antisanchista Javier Lambán.

Lo que habría cabido esperar en consonancia con «la contundencia» que pregona el PSOE habría sido la expulsión de Alfonso Gómez Gámez del grupo popular, reflexiona Julio Calvo en esta entrevista que ha concedido a OKDIARIO.

«Para nosotros ha sido una sorpresa. Luego indagas y te das cuenta que fue director general de Energías y Minas con Lambán. La relación de toda trama entre Koldo y Santos Cerdán se gestó a raíz de la adjudicación de los permisos de Acciona en la Mina Muga en Sangüesa (Navarra)», explotación que se adentraba en Aragón, de ahí que requiriera los permisos de la Administración autonómica aragonesa», explica Julio Calvo.

Reacción en el PSOE

¿Cuál ha sido la reacción del PSOE? «La sola mención de Alfonso Gómez Gámez causó aparentes reacciones que nos hace pensar en su implicación. Tras una reacción de maquillaje político, en la que se anunció la suspensión [provisional] de militancia de este concejal, lo cierto es que Alfonso Gómez Gámez sigue siendo concejal del PSOE en Zaragoza y mantiene el cargo de portavoz adjunto, pese a que se haya abierto un expediente informativo», explica indignado Julio Calvo.

«Si atendemos a las explicaciones de Pilar Alegría, Alfonso Gómez Gámez no es fiable como socialista, pero si atendemos a los hechos, sí que es fiable como portavoz. Es una contradicción enorme», añade el portavoz municipal de Vox en Zaragoza.

«Esto guarda una relación con lo que hemos visto en otros lugares de España. En los primeros actos del PSOE celebrados en Andalucía con María José Montero, han sido recibidos entre aplausos y como auténticos héroes a Chaves y a Griñán, condenados por prevaricación. O a José Luis Ábalos, se le suspendió de militancia hace 16 meses, pero hasta esta semana no se le ha expulsado», compara.

Vox y el mito de ‘ultraderecha’

«A mí aquí en Zaragoza me intentaron reprobar por llamar sinvergüenza a Pedro Sánchez y también a la alcaldesa por considerarla cómplice», destaca Julio Calvo mientras los titulares sobre corrupción en la cúpula del PSOE se agolpan día a día en las portadas de los periódicos, Pedro Sánchez sigue alimentando el terror de que «la extrema derecha» gobierne como justificación para no convocar elecciones generales.

Un mantra repetido precisamente en este Ayuntamiento por parte del grupo municipal del PSOE acorralado por presunta corrupción por parte de su número dos, Alfonso Gómez Gámez. «El PSOE critica la caricatura que hace de Vox, porque Vox no es eso. Yo ante todo soy un demócrata. A día de hoy tengo mis dudas de que Sánchez lo sea. No cree en la separación de poderes, ni en la alternancia política pacífica».

PP y Vox socios en Zaragoza

«Su discurso de los últimos días está basado en evitar la alternancia, puesto que dijo de manera clara que si convocaba elecciones las perdía. Es decir, reconoce que no tiene una mayoría social que le sustente, ni parlamentaria. No se atreve a presentar una moción de confianza, no tiene presupuestos», reseña Julio Calvo.

Sin embargo, lo cierto es que, en Zaragoza, Vox se ha convertido en un socio solvente de legislatura indispensable en el Gobierno municipal de mayoría del PP. Calvo recuerda otro episodio donde el PSOE trató de boicotear un acuerdo entre PP y Vox para impulsar la labor de Red Madre, una entidad que ayuda a mujeres embarazadas que quieren continuar su embarazo pero que no tienen suficientes medios y que sin ayuda corren el riesgo de abortar.

Para evitar esta situación, Vox propuso al PP firmar un convenio para aportar una dotación de 30.000 euros. La presidenta de la asociación fue tachada de «xenófoba» por advertir del riesgo de caer en la delincuencia que tienen los niños excluidos socialmente. Y el PSOE agitó su indignación para retirar el convenio así como intentar reprobar a la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós.