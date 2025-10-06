Javier Castaño se retira de los ruedos: «Cortarse la coleta es la decisión más difícil de un torero»

El torero Javier Castaño (1980) se ha cortado la coleta en Zaragoza. Ha sido este domingo, una noticia que ha sorprendido a los aficionados, pese a que al comienzo de esta temporada ya había anunciado que se retiraría de los ruedos.

«He tomado la decisión más difícil en la vida de un torero», explicará en exclusiva a OKDIARIO, justo sólo momentos después de celebrarse el rito, tras la corrida a concurso lidiada en la Misericordia.

Una tarde desaboría debido a una corrida muy mal presentada de concurso de ganaderías, en la que no ha podido poner el broche que se merecía a una carrera difícil, llena de retos, desafíos, con gestas que son ya historia del toreo, como aquel 27 de mayo de 2012 en Nîmes.

A sus 45 años, el leonés de corazón salmantino, pone punto y final a su carrera con el orgullo de haber sido hasta la fecha el único torero que ha cortado cinco orejas en una encerrona con la mítica ganadería de Miura, a la que más veces se ha enfrentado en su carrera. Un reto que muy pocos matadores de toros han asumido. Aquella puerta grande de los Cónsules, supo a gloria, porque fue una gloria.

Una gesta no tan conocida entre las generaciones más jóvenes de aficionados, porque a día de hoy el circuito taurino está viciado. Los triunfos en los ruedos no se reflejan siempre en los carteles, y Castaño se ha tenido que medir en cada cita de su carrera con los hierros más duros allá donde ha trenzado el paseíllo.

OKDIARIO ha podido compartir el momento de cortarse la coleta en la Misericordia con este valiente héroe junto a su hija, quien a sus trece años ha salido al ruedo para acompañar a su padre en el tránsito que separa la vida activa de matador de toros con el torero que será siempre. Un hombre que miró de frente al cáncer para demostrar al mundo que la voluntad de seguir es la mejor medicina para curarse.

Iba vestido de grana y oro. La tarde la ha compartido con Pepe Moral y Gómez del Pilar, dos toreros que han entrado en sustitución a última hora de Rafaelillo y Antonio Ferrera.

Javier Castaño: «Cortarse la coleta, lo más difícil»

PREGUNTA.– Había anunciado que se retiraba de los ruedos, pero no que se cortaba la coleta. Cuando ha salido del hotel y ha trenzado el paseíllo, ¿tenía la decisión tomada?

RESPUESTA. – Sí, era una decisión pensada y difícil. La decisión más difícil de un torero. Pero todo tiene un principio y un final.

P.– Estaba hablando con su hija, que le ha cortado la coleta. Para ella era un momento también de alegría…

R.– Sí, están contentos. Han sido muchos años de de lucha, sacrificio, muchas corridas de toros, muchos países ferias y la familia pasan muchos miedos.

Javier Castaño y Miura

P.– En pocas palabras, ¿qué supone ser el único torero de la historia que más trofeos ha cortado en una encerrona con miuras?

R.– No era una cosa sencilla porque hasta el momento son muy pocos toreros que han logrado acartelarse con seis toros de Miura. Lo hice en una plaza de toros de primera, como es Nîmes. Ni ni en mis mejores sueños hubiera podido soñar tan bonito.

«Los triunfos no se respetan»

P.– Ha matado todas las ganaderías que sólo nombrarlas hacen temblar las piernas. Ahora que es ya libre para hablar… ¿El mundo del toro es justo, ha sido justo con usted?

R.– Ha habido etapas. El toreo está muy cambiado desde que yo empecé a formar hace 30 años. Ahora mismo los triunfos no sirven como deberían de servir, o como servían antiguamente, que era el verdadero valor de la fiesta. La ilusión de todos los toreros es llegar a una plaza, triunfar y que te respeten, sumar contratos y caché.

P.– ¿Qué debe de cambiar en la feria? Usted apuntaba a que ahora lo que se gana en las plazas a veces no se ve en los carteles.

R.– Sí. Indudablemente las figuras tienen que estar, porque si son figuras es por algo y aquí nadie regala nada. Pero hay que dar cabida a todos los jóvenes que se lo están ganando. No tienen que esperar tanto para para poner a esos toreros jóvenes que están dando la cara en las plazas, están cortando las orejas y están haciendo cosas a los toros increíbles, ¿no? Yo creo que tienen que ponerlos y no esperar a que sean tantos triunfos encadenados.

El cáncer: un toro que se miró de frente

P.– Usted con el cáncer siguió toreando. ¿Qué mensaje mandaría a las personas que están pasando por esa situación?

R.- A mí me ayudó mucho tener un objetivo como era el contrato de Sevilla. Después de tan solo 19 días que me dijeron que estaba curado, fui capaz de plantarme en la plaza de toros de Sevilla con una corrida de toros de Miura.

Ahora lo miro como una locura, pero esa locura me me ayudó a salir más rápido de la enfermedad, y creo que ha ayudado a mucha gente que está enferma o que están pasando por un trance igual a tener un objetivo, a luchar y a no quedarse en casa parados y lamentarse. ¡Hay que luchar, se puede vencer!

Una nueva vida

P.– ¿Cómo definirías ser torero?

R.– Ser torero es lo más grande que me ha pasado. Ser torero es una forma de de vivir, de sentir. Ahora empieza el kilómetro cero de mi nueva vida, pero el toro siempre será mi referente.

P.– ¿Y cómo piensa en ese mañana?

R.– Empieza ahora al desvestirme en el hotel. Quitarme el traje de torear… No tengo intención de volvérmelo a poner. Esta era la última tarde. Es triste. Estaré con mi gente. A partir de mañana, una nueva vida, ¿no?

P.– Le brindó el último toro Gómez del Pilar. ¿Qué le dijo?

R.– Que me admiraba mucho la carrera que había tenido, que no le gustaba ir despidiendo compañeros, que le hubiera gustado torear más conmigo… Lo agradezco mucho porque es un torero que se está abriendo paso a codazos, con corridas muy duras y bueno, pues lo está demostrando en la plaza.

P.– Muchísimas gracias, maestro. ¡Que Dios le bendiga!

R.- Gracias.