Indignación en Zaragoza por ocultar un colegio la fiesta de Semana Santa: «¡No nos tienen que esconder!»

¿Qué les parecería que para no ofender otras religiones, en España la Semana Santa pasáramos a denominarla Semana de la Primavera? Esto es lo que ha sucedido en un centro escolar en Zaragoza cuya mayoría estudiantil profesa la religión musulmana.

OKDIARIO sale a la calle para escuchar la opinión de los zaragozanos al respecto. ¿Se debe denominar Semana de la Primavera en lugar de Semana Santa, a fin de ocultar su sentido católico?

Precisamente, la comunidad estudiantil recibe vacaciones para poder participar de todos los ritos católicos que predominan en la calle estos días y que, en el caso de Zaragoza, muchos de éstos se celebran desde hace más de 700 años, siendo considerada la Semana Santa de la ciudad como Bien de Interés Turístico Internacional.

La Semana Santa en Zaragoza

Toda la ciudad de Zaragoza está volcada en estos días con la Semana Santa. También las instituciones, como el Ayuntamiento de Zaragoza, donde en estos primeros días ya se ha visto participar a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el Pregón celebrado el pasado Sábado de Pasión, y al que acudió también el presidente de Aragón, Jorge Azcón, así como en otras procesiones.

De la misma manera, el Departamento de Educación del Gobierno autonómico recoge en su calendario festivo la denominación de Semana Santa para referirse a estos días no lectivos, así como el resto de festividades católicas, como la Navidad.

Sin embargo, en los últimos tiempos, determinados sectores de la izquierda están tratando de confrontar las tradiciones españolas con las creencias proveniente de otras culturas extranjeras, como la musulmana, cada vez más numerosa en nuestra sociedad, donde incluso desde instituciones públicas, como se ha visto en la Región de Murcia, el departamento de Educación, en consonancia con las políticas europeas, está financiando clases de árabe y cultura marroquí.

Una estrategia educativa criticada Vox hasta el punto de poner en jaque el pacto presupuestario, mientras que asociaciones magrebíes han criticado a los de Abascal por lo que consideran «una cruzada ideológica».

Siguiendo la misma línea, este colegio público de Zaragoza situado en un conflictivo barrio conocido como El Gancho, y cuyos vecinos denuncian que se ha convertido en un «gueto», han optado por evitar cualquier connotación católica, y ha ocultado la Semana Santa a sus alumnos, optando por anunciar esta semana no lectiva como «Semana de Primavera».

Las reacciones no se han hecho esperar por parte de los zaragozanos e incluso de manera anónima, alguien ha tachado la palabra «primavera» en los carteles colocados en la calle, por este colegio llamado Santo Domingo, y ha escrito a mano «Pascua».

«No debemos escondernos»

«Yo no entiendo cómo este colegio se da así mismo unas atribuciones que no le corresponden porque el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha propuesto un calendario escolar que dirá vacaciones de Semana Santa», señala un vecino ante las puertas del colegio.

«Si oficialmente son vacaciones por Semana Santa, ¿qué son esto de Fiestas de Primavera?», expresa indignado, «¡Si la primavera dura tres meses! ¿Pero qué es esto? Además dice en el cartel ‘Escuela pública de todos para todos’, pero esto está excluyendo directamente a los católicos». «Yo creo que se debería decir fiesta de Semana Santa», añade otro vecino.

«A mí no me parece bien, porque tenemos que saber de dónde vienen las cosas, nuestros orígenes y preservar las fiestas que son. Cambiar el nombre por intentar tapar algo, que no es conveniente para todo el mundo, no me parece correcto», explica otra zaragozana.

Según una turista procedente de Avilés, perpleja ante el intento de cambiar el nombre a la Semana Santa, estos días son «tradiciones de España». «Considero que no es apropiado el nombre de Fiesta de la Primavera. Es una fiesta puramente católica de sentido religioso. Debemos conservarlo y dar conocimiento, en las escuelas, a los niños pequeñitos lo que es el sentido de la Navidad, el de la Semana Santa».

«No me parece nada bien», señala otra vecina, «yo soy católica y tenemos que seguir con las tradiciones de siempre y el que quiera vivirlo de otra manera que lo haga, pero respetando a los que somos católicos».

En la misma línea, otra zaragozana cofrade, que participa en las procesiones vestida de manola, defiende que «que hay que respetar y cuidar nuestras tradiciones. Si la fiesta que estamos celebrando es Semana Santa, no pasa nada por llamarla por su nombre, independientemente de que luego cada uno sea libre de participar o no de ella. Pero aquellos católicos que participamos no tenemos que ocultarnos».