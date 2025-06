El concejal socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, deja de ser portavoz del PSOE, pero mantendrá el acta. El mismo modus operandi que este jueves se vivió con el diputado del parlamento navarro, Ramón Alzórriz, quien dimitió como vicesecretario general del PSOE de Navarra, pero tampoco tiene la intención de entregar su acta.

La noticia de que Alfonso Gómez Gámez ha decidido de «manera voluntaria» dejar de ser portavoz lo ha adelantado Pilar Alegría este viernes en declaraciones a los medios, cuando ha sido preguntada por la incoherencia de que el PSOE mantuviera como portavoz a Gómez Gámez tras haber aparecido en varias ocasiones en las conversaciones entre Koldo y Santos Cerdán analizadas en el informe de la UCO.

La decisión coincide con el último movimiento que este mismo viernes en la mañana había hecho el PP para presionar al PSOE a que se posicionaran ante los «escándalos». Los populares han convocado una sesión plenaria extraordinaria para el próximo martes, donde habían pedido que la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, aclarase la situación del concejal.

«No entendemos el criterio del PSOE de que Gómez Gámez no valga como socialista para representarles y sí como adjunto al portavoz para representar a los zaragozanos que le han votado», denunciaba el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ángel Lorén.

Alfonso Gómez Gámez rompe su silencio

El todavía concejal Alfonso Gómez Gámez ha emitido un comunicado este viernes, en el que culpa a algunos partidos políticos de una «campaña feroz» y especialmente al PP con el «único objetivo de desprestigiar y atacar al PSOE».

De esta manera ha roto su silencio dado que Gómez Gámez no había convocado ninguna rueda de prensa para poder esclarecer ante la opinión pública la polémica tras el informe de la OCU.

En el comunicado explica que su solicitud «de cese temporal como portavoz adjunto hasta la resolución del expediente por parte del PSOE Federal responde a mis propias convicciones políticas y morales que he demostrado durante más de 20 años como servidor público, en aras de no perjudicar la imagen de mi propio partido ni el trabajo del resto de mis compañeros del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza».

Gómez Gámez se ha defendido sosteniendo que las acusaciones se basan «únicamente en una transcripción de unos audios en la que sólo aparece mi nombre, y no se sustentan en ningún hecho probado como ilícito o punible».

El PSOE y Alfonso Goméz en Zaragoza

El caso del concejal socialista Alfonso Gómez Gámez ha abierto un profundo debate moral sobre la legitimidad del PSOE, resistiéndose hasta el último momento a mantener a este edil en su cargo como portavoz adjunto, tal y como publicamos este viernes, pese a que al mismo tiempo el partido le hubiera abierto un expediente informativo y le hubiera suspendido de militancia de manera cautelar.

De hecho, según la versión oficial sería aún más grave, puesto que no habría sido el propio partido quien hubiera tomado la decisión sino el propio concejal, de acuerdo con lo sostenido por la ministra y secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría.

Alegría ha justificado la decisión del partido de no haberlo destituido de su cargo, porque no habían «suficientes indicios» como sí los había con el ex secretario de organización, Santos Cerdán, y con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos: «En estos archivos aparecían el nombre de dos personas que eran militantes del PSOE en Aragón y por eso desde ese primer momento ha abrió un expediente informativo y suspender cautelarmente de militancia para poder que esos compañeros expliquen a un instructor del partido el contenido de ese audio».

«El propio concejal Alfonso Gómez Gámez va a trasladar que de manera voluntaria mientras este expediente informativo esté abierto se aparta y da un paso atrás», ha añadido Alegría, quien había aupado hacía solo varios meses a estos dos militantes del PSOE que aparecen en este informe de la UCO.

El PSOE y Santos Cerdán en Zaragoza

Según adelantó OKDIARIO, tanto Alfonso Gómez Gámez como Alfonso Martínez fueron claves en la maniobra Alegría-Cerdán para tumbar a Javier Lambán y los suyos, y arrebatarles el timón del partido en la región.

Como premio por los servicios prestados, y parece muy evidente que con el patrocinio de Santos Cerdán, Pilar Alegría premió a Alfonso Martínez aupándolo al nuevo Comité Regional del PSOE que diseñó en marzo, tras convertirse ella en nueva secretaria general del partido en Aragón.

A Alfonso Gómez Gámez también le gratificó, en este caso por persona interpuesta, la hija de éste: Isabel Sofía Gómez Eggers, de 30 años y desconocida en el entramado orgánico del PSOE aragonés, fue aupada de golpe por Pilar Alegría a la selecta Ejecutiva regional del partido que ha diseñado a su conveniencia.

El pasado martes, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, afirmó que el PSOE actuaría cuando el expediente abierto esclarezca su implicación en el caso. Esto podría llevar incluso más de un año, si nos atenemos a lo que ha sucedido con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a quien se le suspendió de militancia en febrero de 2024, y fue precisamente también el pasado martes cuando la Ejecutiva del partido anunció su expulsión.