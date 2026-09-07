Hoy, 7 de septiembre de 2026, se prevé un cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia de Zaragoza, aunque por la tarde podría desarrollarse nubosidad en el sistema Ibérico. Las temperaturas permanecerán estables, con un leve descenso de las mínimas en la mitad oeste y máximas notablemente elevadas en varias zonas. El viento será flojo y variable, predominando de componente oeste en el sistema Ibérico y con intervalos moderados del sureste en el este del valle del Ebro por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo gris y calor intenso por la tarde

El cielo se despereza lento, vistiéndose de un suave gris claro con pocas nubes al amanecer en Zaragoza. Con una temperatura mínima de 22 grados, la sensación térmica será similar, lo que brinda una mañana agradable. A medida que el sol se asome tras el horizonte a las 07:35, la jornada se desarrollará sin riesgo de lluvia, mientras el viento suave soplará del este a 5 km/h, ofreciendo un respiro ligero.

Ya por la tarde, el calor se intensificará, alcanzando hasta 40 grados, aunque la humedad se mantendrá en niveles más tolerables, haciendo del ambiente un espectáculo menos pesado de lo habitual. A medida que el sol se despida a las 20:26, podremos disfrutar de una noche cálida, cuando las temperaturas bajen a 26 grados. Una jornada para disfrutar al aire libre, en la que cada instante bajo el cielo zaragozano promete ser memorable.

Calatayud: nubes avanzando y posibles lluvias

El sol se asoma tímidamente sobre Calatayud, pero no se deje engañar por su luz. La jornada se presentará inestable, con un avance de nubes que llevarán consigo la posibilidad de lluvias y vientos que podrían alcanzar los 55 km/h, creando un ambiente cambiante y dinámico. A medida que las horas transcurran, las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 39 grados, haciendo de esta una mañana calurosa.

Sin embargo, el contraste será notable al acercarse la tarde, cuando el viento reforzará su presencia y la temperatura real puede sentirse más baja debido a la humedad, que alcanzará hasta el 55%. Con tales condiciones, se recomienda salir con paraguas a mano y abrigarse bien, ya que el tiempo puede traernos sorpresas en cualquier momento.

Tarazona: cielo despejado y brisa suave

Las horas de la mañana se presentan con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre 19 y 35 grados. A lo largo de la tarde, se mantendrá una transición suave con algunas nubes dispersas y un ambiente templado, ideal para disfrutar del aire libre. La brisa será leve, lo que sumará comodidad a la jornada.

El tiempo es perfecto para salir a pasear o realizar actividades al aire libre, ya que se prevé un ambiente tranquilo y equilibrado que invitará a disfrutar de los pequeños placeres del día. No hay razón para no aprovechar esta oportunidad y conectar con el entorno.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET