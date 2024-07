Azcón rechaza cambiar el reglamento de las Cortes para quitar a la presidenta de Vox: «Sería ventajista»

En Aragón, la presidencia de las Cortes seguirá estando representada por Vox. El reglamento del parlamento autonómico no permite que una vez elegida una persona de un partido político, pueda ser cambiado por otro, precisamente para dar estabilidad a la institución y que no le afecte el juego político que pueda acontecer durante la legislatura.

Sin embargo, dada la excepcionalidad de las circunstancias políticas en las comunidades autónomas, fruto de la ruptura de los pactos entre PP y Vox, desde la oposición hay críticas sobre la continuidad de la presidencia de Vox en Aragón y el partido de Chunta Aragonesista ha registrado una proposición de reforma del reglamento de las Cortes de Aragón, a fin de que Marta Fernández deje de ser presidenta.

Un hecho que el PP no valoran apoyar. De hecho, este mismo martes ha sido el propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha rechazado cambiar dicho reglamento, considerando que sería «ventajista» quitar de la presidencia de las Cortes de Aragón a Vox. «Sería una decisión de ventajismo político», ha señalado. Una postura que ya anticipó la portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, incluso antes del anuncio de Vox rompiendo el pacto: «Hay que distinguir las instituciones, el poder Ejecutivo del Parlamento».

La presidencia de Vox en Aragón

De esta manera, Vox seguirá manteniendo la presidencia de las Cortes, la segunda autoridad de Aragón. Un hecho difícil de digerir por la oposición. Chunta lleva ocho años formando parte del Gobierno de Aragón y «nunca ha planteado que se cambie este reglamento», ha advertido. «Si ahora plantean que se cambie un reglamento, no lo hacen pensando en el mejor funcionamiento de las Cortes, ni por los aragoneses. Lo hacen por sus intereses propios, porque no lo plantearon en el pasado», ha zanjado.

Vox, por su parte, ha preferido no dar declaraciones al respecto, mientras que la presidenta de las Cortes no se ha prestado a hacer todavía ninguna valoración de lo acaecido, declinando mantener cualquier conversación con cualquier medio de comunicación desde el anuncio de la ruptura del pacto.

Hay que recordar que Marta Fernández fue elegida como presidenta en plenas negociaciones entre PP y Vox por conformar un Ejecutivo, y tal y como expresaron en su día, el acuerdo sólo se circunscribía únicamente a la mesa de las Cortes. Fernández fue elegida por 35 votos de su formación y del PP, frente a los 32 votos en blanco del resto de partidos.

La mesa de las Cortes quedó constituida a finales de junio del año pasado, ocupando la vicepresidencia el PP, con Ramón Celma, además del popular Gerardo Oliván, y los socialistas Elisa Sancho y Carlos Pérez Anadón. De forma que los tres partidos con mayor representación parlamentaria, como es costumbre, terminaron por estar presentes en dicha mesa. El revuelo de la izquierda es lógico, puesto que el voto de Vox será determinante como hasta ahora para decidir la calificación de las iniciativas parlamentarias.

Un aspecto que no parece que vaya a cambiar mucho de cuando PP y Vox estaban en el mismo Ejecutivo, puesto que Azcón ha contestado a Javier Lambán esta misma mañana que «en las decisiones que se toman en Aragón, el PSOE pinta más bien poco o nada».

Como decimos, según el reglamento actual, aprobado el 28 de junio de 2017, prevé en su artículo 62, que sólo hay tres causas para el cese de miembros de la Mesa: la pérdida de condición de diputado, la renuncia expresa y no integrarse o dejar de pertenecer al grupo parlamentario de la formación que pertenecía en el momento que fue propuesto para candidato.

La modificación que quiere incluir ahora Chunta es una nueva causa del cese para miembros de la Mesa, y es que la mayoría absoluta obtenida en el pleno, «como existe ya en otros reglamentos de otros parlamentos autonómicos». Si bien, según clarifican las fuentes consultadas por OKDIARIO, esta reforma no sería suficiente para evitar que Vox siguiera siendo el partido de la presidencia de las Cortes, puesto que sólo le correspondería a éste proponer un nuevo candidato del mismo.

Críticas de Lambán

«Que el PSOE hable de inestabilidad en Aragón me parece una broma pesada», puesto que «son incapaces de aprobar unos presupuestos del Estado en Madrid, ni una sólo ley, y no es capaz por los socios que quieren pactar un sistema de financiación que perjudica a Aragón», se ha defendido Jorge Azcón de las declaraciones de este lunes por parte del socialista Javier Lambán, quien se ha puesto a disposición de los medios de comunicación para responder a las preguntas de los medios de comunicación, en un desayuno informativo celebrado en la sede del PSOE autonómico, en Zaragoza.

Azcón ante las acusaciones de inestabilidad de Javier Lambán ha respondido que «si hay alguien que menos puede hablar de inestabilidad es el PSOE, que permanentemente tiene que estar aceptando los chantajes de su socios independentistas, con el único objetivo que es mantenerse en el poder».

Azcón ha valorado que los últimos acontecimientos de este terremoto político han servido para demostrar que «no todos somos lo mismo»: «Yo no estoy dispuesto a aceptar chantajes, Sánchez los acepta día a día». «Yo no acepto chantajes ni acepto órdagos», ha insistido, «no vale vender cualquier idea, o cualquier principio o promesa que se haya hecho».

Si bien, Javier Lambán ante la pregunta de los periodistas de si se debería de convocar elecciones en Aragón tras la ruptura del pacto y sin tener otro socio parlamentario que le permita sacar adelante con garantías las políticas de gobierno, ha considerado que «Azcón sólo convocará elecciones si le conviene».

«Los aragoneses no quieren que haya elecciones. Fueron llamados hace un año en las urnas y hay una mayoría política en el centro derecha, pero si mañana hubiera elecciones en Aragón, que creo que no las va a ver, estoy convencido que a la izquierda, visto los resultados que acabamos de tener en las elecciones europeas, no sería especialmente esperanzador para ellos», ha contestado Azcón, añadiendo que el candidato socialista lo elegirían en «Ferraz, como se ha demostrado en Europa».

Mientras en medio de la polémica, se espera que este jueves se celebre la junta de portavoces con la presidencia, para elegir los asuntos que se lleven al pleno que se emplazará la próxima semana, en la que, como es de esperar, el presidente Azcón compadezca a petición propia para explicar la nueva configuración del Gobierno.