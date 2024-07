Azcón: «No podemos aceptar que el proyecto político de ETA esté vivo y sea determinante en el Gobierno»

El avance e influencia del proyecto político de ETA en el Gobierno de España es evidente. Una denuncia que ha hecho el presidente del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, en el homenaje del fallecimiento de Miguel Ángel Blanco, donde ha manifestado que «no podemos aceptar que el proyecto político de ETA esté vivo y sea determinante en la política nacional».

Este miércoles, el Ayuntamiento de Zaragoza, junto con la Fundación Miguel Ángel Blanco, han organizado como cada año una ofrenda de flores en el monumento en memoria de las víctimas del terrorismo que se erige en la plaza San Francisco. En este lugar se ha leído también un manifiesto en recuerdo del joven concejal del PP en Ermua (Vizcaya), a quien ETA asesinó con 29 años, tras 48 agonizantes horas secuestrado.

Los chantajes de ETA

Las palabras pronunciadas por Jorge Azcón en este homenaje traen, por ejemplo, a la memoria la política penitenciara que está llevando a cabo el Gobierno de España y el País Vasco, donde los presos de ETA, una vez trasladados a las cárceles vascas, están alcanzando el tercer grado de semilibertad, gracias a tener la competencia penitenciara, como hemos podido atestiguar recientemente con la decisión de la Consejería de Justicia del Gobierno vasco de conocérselo a Joseba Arregi Erostarbe, alias Fiti, el jefe del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza.

Como exponía la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Carmen Ladrón, a OKIARIO, no hay que olvidar que el fin de la política de dispersión «ha sido uno de los grandes chantajes de ETA». El secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara o el del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, amenazando con su asesinato si en el plazo de 48 horas no se acercaba todos los presos de ETA, son ejemplos de este chantaje. «El Gobierno no cedió y ETA cumplió con su ultimátum», señaló la abogada de AVT en una entrevista reciente a este medio.

En ese mismo sentido, este miércoles ha recodado la Fundación Miguel Ángel Blanco, en la lectura de su manifiesto, que, pese a conseguir derrocar policialmente a ETA, «gracias, principalmente, a la profesionalidad y sacrificio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», «no hemos conseguido que triunfe un relato inequívoco de derrota social y política de tantos años de terrorismo. En 2024, 27 años después, sigue habiendo legitimación del terrorismo en el País Vasco y Navarra, siguen organizándose homenajes a terroristas, existen una gran impunidad: más de 3000 asesinatos siguen sin resolverse».

🕊️ ¡Tú y Todos! 27 Años de Memoria y Dignidad: Miguel Ángel Blanco Hoy lanzamos una campaña por el XXVII aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, símbolo de libertad y dignidad. No olvidamos, su historia nos une e inspira a luchar por la justicia. 🗓️Habrá actos en su… — Fundación Miguel Angel Blanco (@FundMABlanco) June 12, 2024

«Tú fuiste la víctima 778, una fría cifra, que corresponde a un joven de 29 años bueno y comprometido con su tiempo y su sociedad, un ciudadano valiente que defendía sus ideas sin complejos. ETA te eligió por su cobardía y su odio, no podía permitir que hubiera vascos que se sintieran también españoles y con su compromiso se enfrentaran al totalitarismo terrorista», ha expresado la Fundación.

«Las marcas políticas herederas de ETA siguen sin condenar tu asesinato ni ningún otro y tienen más poder que nunca en un proceso de blanqueamiento y olvido sobre décadas de complicidad con el terrorismo. Seguiremos rebelándonos ante este estado de cosas», han denunciado.

Herencia de ETA en el Gobierno

Así mismo, Jorge Azcón ha recordado la moción de censura contra Unión del Pueblo Navarro (UPV) que se celebró a finales del pasado año en Pamplona, donde el PSOE hizo alcalde al concejal de Bildu, Joseba Asirón, quien ha sido recibido en las calles de ciudad esta semana con motivo de San Fermines con una sonora pitada y gritos de «¡fuera, fuera!»: «Hace 27 años no estábamos dispuestos a llegar a ningún acuerdo con ellos, les dábamos la espalda. Hoy por desgracia, Bildu es uno de los socios del Gobierno, hasta el punto que una capital vecina y hermana como es Pamplona se ha decidido que se entrega a un alcalde heredero del terrorismo».

De tal forma, el aragonés ha recordado lo que significó Miguel Ángel Blanco para la sociedad civil y política de aquel 1997, a fin de alentar a la memoria, el recuerdo y la dignidad de todas las víctimas del terrorismo: «Nos unió y nos quitó el miedo. Señalamos a los verdugos».

«Los terroristas nunca nos van a quitar la memoria», ha reivindicado, «su recuerdo nos empuja a defender la democracia en cualquier circunstancia». «No podemos olvidar que hay asesinos que todavía no han sido juzgados», ha recalcado. En este sentido, el líder del Ejecutivo aragonés ha exigido que se «dote a la Justicia de medios para seguir investigando los asesinatos del terrorismo de ETA».

«No podemos aceptar el proyecto político de ETA, sigue vivo y es determinante en la política nacional», ha incidido, «un asesino es un asesino y jamás podrá disfrazarse de demócrata». Señalando que el PSOE está «blanqueando hasta quien hace muy poco anteponía la política a las armas». «Los poderes públicos tenemos la obligación que las víctimas sean tratadas con respeto y asegurar la tutela efectiva de la dignidad», ha concluido.

Así mismo, durante el acto, se ha guardado un minuto de silencio recordando el sufrimiento terrorista que ha causado en nuestro país 1.451 víctimas mortales, cerca de 5.000 heridos, 167 secuestros terroristas y decenas de miles extorsionados.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, la popular Natalia Chueca, ha resaltado la importancia que tiene que «nuestros jóvenes conozcan la historia frente al blanqueamiento que se está realizando». «Zaragoza estará siempre frente a los herederos de los terroristas y frente a las nuevas modalidades del terrorismo como el yihadismo. Nuestra libertad es nuestra vida», ha defendido.