Azcón esperará a saber si Sánchez concede el fondo de nivelación a Aragón para presentar sus presupuestos

Aragón no tendrá presupuestos hasta entrado 2025 y todo dependerá Pedro Sánchez. Así lo ha dejado entender el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en las Cortes de Aragón. Este lunes se ha celebrado la sesión de control al Gobierno aragonés, tras haberla pospuesto el pasado viernes con motivo del trágico suceso acaecido en la residencia de Villafranca de Ebro, donde fallecieron 10 personas a causa de un incendio.

Tanto el PSOE, como Vox, CHUNTA y Teruel Existe, han centrado sus preguntas al presidente del Gobierno aragonés en los próximos presupuestos.

A todos ellos, el presidente les ha asegurado que habrá presupuestos en la comunidad, disipando dudas de si se prorrogarán definitivamente los del 2024, pero que será una vez que el líder aragonés sepa si el Gobierno de España va a conceder el fondo de nivelación a la comunidad autónoma que subsane los 87 millones de euros perdidos de financiación por pérdida de población, en comparación con el resto de regiones españolas.

«Aragón tendrá presupuestos en 2025»

El Ejecutivo de Azcón sostiene que «aunque tarde» habrá presupuestos para 2025: «Es mejor tener unos presupuestos tarde, que unos malos presupuestos», ha sostenido argumentando que «es de justicia saber si Pedro Sánchez contemplará el fondo de nivelación para Aragón».

Yo voy a seguir luchando por que el Gobierno de Sánchez conceda un fondo de compensación a Aragón para paliar la pérdida de 87 millones de financiación autonómica. ¿Harán lo mismo CHA (Sumar) y el PSOE mañana en la mesa del Congreso de los Diputados? pic.twitter.com/McYQWDZL7H — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) November 18, 2024

El popular defiende que los 87 millones de euros que Aragón recibirá de menos este año por perder población «debe compensarse» con dicho fondo. Un asunto que lleva haciendo hincapié desde hace un mes, cuando empezaron a surgir serias dudas sobre la viabilidad de tener un presupuesto a final de año.

Definitivamente, el PP no contempla presentar ningún borrador de presupuesto hasta que no se aclare si el fondo de nivelación transitorio será incluido en unos hipotéticos presupuestos generales.

Aragón y los presupuestos: 87 millones

De ahí que Azcón haya señalado al diputado aragonés de Sumar, Jorge Pueyo, (perteneciente a CHUNTA en Aragón), como persona clave para incluir en la mesa del Congreso de este martes la propuesta.

«Veremos qué peso tiene Sumar y si logra incluirlo como debate en el próximo pleno de diciembre o en la Comisión de Hacienda, o si no se defiende», ha espetado al diputado de CHUNTA, Pepe Soro, quien ha criticado a Azcón de no presentar los presupuestos por no «quedarse en evidencia como dependiente de Vox».

Azcón ha fundamentado la decisión de su Ejecutivo de no presentar los presupuestos a tiempo por una cuestión de «justicia»: «Aragón es la única comunidad autónoma que va a recibir 1,7% menos de financiación, lo que supone cuatro puntos menos». Eso teniendo en cuenta que la comunidad ha crecido un 2,7, es decir, por encima de la media española (2,5).

¿Por qué Aragón está en esta situación? Debido a la pérdida de población que sufre. Por eso, Azcón se ha propuesto revertir esta situación definitivamente defendido dicho fondo de nivelación, hasta que se reestructure el sistema de financiación autonómica o haya un acuerdo entre los partidos políticos para el reparto.

El ejemplo del PSOE en Aragón

En este sentido, el líder del Ejecutivo de Aragón ha quitado hierro al asunto de no aprobar los presupuestos del año que viene hasta entrado el año 2025, poniendo como ejemplo que el Gobierno de Lambán hizo lo mismo en 2016 y 2019, ante las críticas que ha recibido del PSOE este lunes, en voz de la portavoz Mayte Pérez.

«El PSOE es más incompetente presentando presupuestos», ha afirmado Azcón. Ha recordado que los socios independentistas van a exigir a Pedro Sánchez 22.000 millones de euros para dar el visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado y ha preguntado a los socialistas si van a aprobar el fondo de nivelación en el Congreso de los Diputados para compensar las mermas tributarias de ingresos del Estado.

«Si tiene paciencia, va a ser capaz de comprobar cómo bajando impuestos aumenta la recaudación de la Comunidad autónoma», ha espetado a Pérez, asegurando que este año se va a reducir la deuda y se va a ejecutar el Presupuesto «mejor» que los socialistas en su etapa.