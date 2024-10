Azcón condiciona la elaboración de los presupuestos de Aragón al fondo de compensación exigido a Sánchez

Jorge Azcón quiere poner fin a la desigualdad que sufren las regiones menos pobladas de España que les lleva a perder financiación estatal por tener menos población. Aragón ha crecido por encima de la media española, sin embargo, recibirá menos dinero que otras comunidades autónomas. Unas reglas de juego que Azcón y el resto de los populares reclama cambiar, siguiendo la estela marcada por su homólogo valenciano, Carlos Mazón, quien propuso un fondo de nivelación transitorio para compensar la infrafinanciación de algunas regiones, como Valencia, Andalucía, Murcia, Castilla y la Mancha o Aragón.

Azcón y el fondo de nivelación

Este lunes, minutos antes de participar en el Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid, el aragonés ha advertido que es «muy difícil» elaborar unos presupuestos desconociendo cuánto dinero finalmente van a percibir del Gobierno de España.

Hasta tal punto que el líder del Ejecutivo aragonés supedita unos nuevos presupuestos en Aragón a la concesión de Pedro Sánchez a un fondo de nivelación de la financiación autonómica en Aragón. «Los esfuerzos están centrados en que esa injusticia se resuelva en los Presupuestos Generales del Estado y, cuando resolvamos esa injusticia entraremos en el debate y aprobación de los presupuestos de Aragón de 2025», ha afirmado. Una situación de difícil solución aparentemente, teniendo en cuenta que la negociación misma de los Presupuestos Generales penden de un hilo entre Sánchez y sus socios y que podríamos enfrentarnos a otra prórroga.

Además, si no hubiese unos nuevos presupuestos en Aragón para este año, quedarían en el aire la bajada de impuestos, como la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones para el grupo 2 como anunció Azcón en su discurso del Debate de la Comunidad este mes de octubre. Puesto que, sin unos nuevos presupuestos, como advirtió el presidente aragonés para captar los apoyos de Vox en estas próximas cuentas, no se podría llegar a cabo para no comprometer la estabilidad financiera de la región.

De hecho, este reivindicación de Azcón está secundada por académicos tanto del Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) como del Consejo General de Economistas (CGE) que calificaron este septiembre el sistema de financiación autonómica como «desigual y caprichoso».

Estas dos entidades propusieron crear este fondo transitorio de nivelación que complementase los ingresos de las comunidades autónomas que por estar debajo de la media en términos de financiación por habitante ajustado, reciben menos ingresos. Es decir, aquellas regiones afectadas, entre otros parámetros, por envejecimiento población, que cuentan con menos niños en edad escolar o que su población está dispersa.

Es decir, un fondo temporal y transitorio mientras se aborda la reforma del sistema de financiación autonómica o haya un acuerdo entre los partidos políticos para el reparto.

La despoblación en Aragón

Este año, Aragón recibirá menos dinero de lo esperado, pese a que la comunidad creció 2,7%, es decir, más que la media del país, que se situó en 2,5%. Según Azcón, Aragón, pese a «aportar más dinero a la caja común, pagamos más impuestos, y sin embargo, lo que el Gobierno de España nos transfiere a los aragoneses son 87 millones de euros menos de los que nos transfirieron el año anterior».

«Crecemos más, aportamos más, pero los problemas de despoblación hace que venga menos dinero a Aragón», ha añadido. De ahí que Azcón haya explicado «la injusticia» que esto supone a la hora de hacer un presupuesto: «Los problemas de despoblación no nos dan más recursos con el actual sistema de financiación, los problemas de despoblación nos restan recursos».

Esta misma reivindicación fue respaldada por un amplia en las Cortes de Aragón en las propuestas incluidas por el PP en el Debate de la Comunidad. Sin embargo, la iniciativa del fondo de nivelación llevada por Azcón, no fue apoyada paradójicamente por Vox, que además de ser su socio preferente a la hora de apoyar los presupuestos, fue el que sostuvo la cartera de Despoblación en el periodo inicial de la legislatura del bipartito, cuando Alejandro Nolasco fue consejero en la materia.

¿Por qué? Porque, en cierta manera, es una estrategia de los populares que gobiernan en minoría tras la salida de Vox en estas comunidades de vincular los presupuestos a los del Estado.

La injusticia con Cataluña

Mientras que Aragón recibirá 87 millones de euros menos de las entregas a cuenta este 2024, Cataluña negocia su propio concierto, que supondría además una importante merma para el equilibrio de las financiaciones autonómicas.

Tal y como expresó Azcón en las Cortes de Aragón, «de acuerdo con la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el cupo catalán supondrá una merma para las arcas del país de entre 6.600 y 13.200 millones de euros al año. Una cifra que podría elevarse hasta los 22.000 millones, en el caso de que Sánchez cediese hasta el máximo ante los independentistas», destacó.

En esta línea, recalcó que la financiación de Aragón se vería mermada entre un 5 y un 18%. Lo que, en estimaciones de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón, supondría una reducción de ingresos cercana a los 233 millones de euros al año.