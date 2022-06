Zapatero dice que Feijóo cuestionará el resultado electoral si el PP no gana

El ex presidente del Gobierno José Luis Zapatero ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que acusara al Ejecutivo de Sánchez de «maquillar» los últimos datos del paro. «Se empieza cuestionando los datos del paro y se termina cuestionando los resultados electorales», ha asegurado Zapatero en alusión a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio y de las próximas generales.

El antiguo dirigente socialista considera «muy grave» que Feijóo diga que «los datos se maquillan». «Es muy grave (…) esto nos ofende profundamente por la calidad institucional del país, de los altos funcionarios, de los servicios públicos. Es un empeño positivo del Gobierno de España para atajar el desempleo en España», ha asegurado José Luis Rodríguez Zapatero este lunes durante una intervención en un Desayuno Informativo de Fórum Europa. A este evento ha asistido también el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

La semana pasada, el Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó los últimos datos de empleo. Se redujo en 99.512 desempleados en mayo (-3,3%), por el auge del empleo temporal de la campaña de verano. En total, el número de parados se sitúa por debajo de los 3 millones por primera vez desde finales de 2008, cuando se inició la crisis financiera.En concreto, mayo cerró con 2.922.991 desempleados, su menor cifra desde noviembre de 2008.

Alberto Núñez Feijóo acusó al Gobierno de Sánchez de «maquillar» estos datos debido a que, según explicó, lo que con la anterior legislación se consideraban desempleados, ahora son «fijos discontinuos y no computan en el paro». «Antes un contrato temporal sí computaba y ahora un fijo discontinuo no computa. Se ha hecho una precariedad indefinida. He leído que más de 750.000 personas que antes eran temporales y ahora son fijos discontinuos», sostuvo en una entrevista concedida a Onda Cero.

Ante esto, José Luis Rodríguez Zapatero ha instado a ser «muy rigurosos» y «defender la calidad institucional», tanto de los datos del empleo como de otros, como la Sanidad. «Es el ‘ABC’ de la democracia», ha zanjado el ex presidente del Gobierno.

Elecciones

Zapatero también ha instado a votar al PSOE en las elecciones autonómicas andaluzas del 19J. «El PSOE es quien más ha hecho por Andalucía, para convertirla en un territorio de libertad y progreso», ha afirmado.

«El PSOE tiene una gran capacidad de remontar las encuestas. La sociedad andaluza es muy consciente de que si Andalucía ha tenido el mayor cambio de su historia en los últimos 40 años ha sido porque hubo una persona, Rafael Escuredo, del PSOE, que exigió y logró que Andalucía tuviera la autonomía plena», ha apostillado.