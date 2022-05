El hermano de Ximo Puig reconoce que duplicó facturas para cobrar subvenciones de Valencia y Cataluña

Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig, reconoció ante el juez la existencia de facturas duplicadas entre las presentadas a la Generalitat Valenciana y a la de Cataluña, y señaló a la Generalitat Valenciana, que preside su propio hermano, de no informarle que estaban mal. Según su versión, nunca se le dijo que hubiera nada incorrecto ni se le requirió de que devolviera ningún importe. Todo ello, según han informado fuentes próximas al caso.

Así se desprende de la declaración efectuada ayer ante el juez en relación al caso en que ha declarado como investigado (antiguo imputado) Francis Puig y que investiga la supuesta adjudicación presuntamente fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y el Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut Producciones, Canal Maestral, Nova CB y Kriol Producciones entre los años 2015 y 2018. El motivo de fondo son los 600.000 euros en subvenciones concedidos por el Gobierno que preside el hermano de Francis, Ximo Puig, a las empresas relacionadas con su propio hermano.

La defensa de Francis Puig, no obstante, ha sostenido que en este caso no existe, a su juicio, fraude de subvenciones, porque las cantidades supuestamente irregulares percibidas por el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana no exceden los 120.00 euros que exige este tipo penal y ha anunciado que su cliente aportará la documentación necesaria para demostrar que no existió, tampoco, falsedad en las facturas.

Francis Puig declaró ayer por espacio de 4 horas ante el juez. Respondió a las preguntas del Ministerio Fiscal y de su propia Defensa. Pero no hizo lo propio con las del Partido Popular, a las que rechazó responder. Para la Defensa de Francis Puig el informe de la Guardia Civil, en el que se reseñaban varias supuestas irregularidades no es concluyente.

También, ha adelantado que solicitará la declaración como testigo de quien en esos momentos ocupaba la Jefatura de Servicio, con el objetivo de que explique el sistema de resolución de las subvenciones que concede la Generalitat Valenciana. Y ha dicho incluso, en relación a las facturas duplicadas, que el problema es que la Guardia Civil «no entiende muy bien cómo es el sistema de subvenciones». «No es que sea un error por su parte. Es que no sabe cómo funciona», ha dicho.

Con todo ello, los socialistas han defendido hoy que cualquier indicio de irregularidad de la Generalitat Valenciana, la que preside Ximo Puig ha quedado descartada, según ha manifestado la nueva síndica portavoz y ex consejera de Sanidad Ana Barceló.

La presidenta del Grupo Popular en las Cortes Valencianas la oriolana Eva Ortiz ha sostenido exactamente lo contrario: que no se trata de un invento de los populares «tal como tratan hacer creer desde la Presidencia de la Generalitat Valenciana». Una manifestación que señalaba directamente al mismísimo Ximo Puig: «la trama de de caza de subvenciones para el fomento del valenciano ha sido reconocida por su principal cabecilla», ha dicho Ortiz, para quien Francis puig «reconoce el delito de duplicidad de facturas y acusa a la Generalitat Valenciana, alegando de que nunca se le advirtió de que había algo incorrecto».

Para Eva Ortiz, pues, la «responsabilidad de la Generalitat Valenciana es patente, ya que no revisó las justificaciones de las subvenciones», para añadir que la Generalitat Valenciana «miró hacia otro lado en las subvenciones de las empresas del hermano del presidente Puig». Pasado mañana, declarará Adell Bover, el socio de Francis Puig.

Finalmente, Eva Ortiz ha vuelto a insistir en la personación de la Abogacía de la Generalitat. Se da la circunstancia de que, hace algunas semanas, Ximo Puig adelantó que el citado órgano se personaría. Sin embargo, a día de hoy, sigue sin hacerlo. Según la presidenta del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, ahora es «más razonable que nunca que se persone para defender el dinero de los valencianos».