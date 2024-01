El yihadista de Algeciras dice no estar conforme con el auto y no responde al fiscal en la AN

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea acordó procesar por un delito de asesinato terrorista y otro de lesiones terroristas a Yassine Kanjaa, el yihadista marroquí que el pasado enero asesinó en Algeciras (Cádiz) a Diego Valencia, sacristán de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, además de dejar varios heridos. Este miércoles, Kanjaa tenía que declarar ante la propia Audiencia Nacional a las 12:00. Según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, el terrorista se ha desmarcado de los hechos que se le imputan y sólo ha respondido a las preguntas del juez.

El yihadista de Algeciras ha declarado este miércoles a las 12:00 de forma telemática desde la cárcel de Huelva. El juez, según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO Andalucía, ha preguntado al terrorista si ha sido informado de sus derechos, si ha tenido oportunidad de tener conocimiento del auto de procesamiento (el terrorista ha dicho que sí pero que no tiene relación con los hechos que se le imputan y no está conforme con el auto) y si ha estado procesado alguna vez (el terrorista ha dicho que en España no, pero que en Alemania sí). Además, el yihadista marroquí se ha negado a responder las preguntas del fiscal así como a las de las demás partes, entre las que se encuentra la acusación popular que lleva a cabo Abogados Cristianos.

En un auto, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción n.º 6 recogía -como ya hiciera en autos anteriores- que el primero de los delitos puede acarrear la prisión permanente revisable, interesaba que se le mantenga en prisión provisional, y le impuso una fianza de 100.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias.

Informe

El yihadista Yassine Kanjaa, que mató en Algeciras a un sacristán a machetazos e hirió a varias personas, ha confesado que está «contento de haber cometido el asesinato porque fue una orden de Alá». Esta fue la respuesta que dio el terrorista a la forense en el último interrogatorio realizado para determinar si se encontraba en plenas facultades el pasado 25 de enero.

El informe médico, de 25 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, refleja lo siguiente: «Le preguntamos por cómo se siente tras haber matado a una persona. Refiere que estuvo contento de cometer el asesinato, pero no de haber sido acusado. Ha sido una orden de Alá. Refiere que si no se lo hubiese mandado Alá no podría haberlo cometido». El mismo ha sido aportado a la causa que instruye Joaquín Gadea, juez de la Audiencia Nacional, sobre el atentado terrorista cometido por Kanjaa la tarde del 25 de enero de este año en Algeciras, que acabó con la vida del sacristán Diego Valencia de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma y dejo heridas a otras dos personas, entre ellas, el párroco de la Iglesia de San Isidro y un feligrés marroquí español.

El investigado no sólo no se arrepiente del asesinato cometido, sino que asegura que «la fuerza de Dios le dijo que tenía que matar a esa gente». Añade la médico en su informe: «Sintió que los que leían ese libro (la Biblia) le querían matar a él, por lo que está contento de cometer el asesinato, pero no de haber sido acusado». El yihadista remarcó: «Ha sido una orden de Alá. Si no me lo hubiese mandado Alá, no podría haberlo cometido».

La forense determina que «Yassine Kanjaa sabía y comprendía el día 25 de enero de 2023 que había matado a una persona, un sacerdote, pero para él no era un delito ya que así se expresaba al asegurar que se lo había mandado Alá. Lo que quiere decir que para él matar a ese sacerdote era una orden de Alá, una acción que debía realizar como enviado de Dios, para él no es un asesinato, es decir, no es un delito».