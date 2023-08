Utrera mantiene el concierto de Soto tras sus insultos a Sánchez: «Ya ha pedido disculpas»

El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), liderado por el PP, mantendrá el concierto de José Manuel Soto programado para la Feria de Consolación pese a la polémica suscitada a raíz de unas declaraciones del artista en sus redes sociales en las que insultaba a Pedro Sánchez y a sus votantes, palabras por las que luego se disculpó. El PSOE había exigido la cancelación del espectáculo debido a los «exabruptos continuados» del cantante.

En un comunicado difundido este miércoles, el ayuntamiento utrerano muestra su «total desacuerdo» con esas manifestaciones pero las enmarca en el ámbito privado del músico: «Desde el Consistorio queremos dejar muy claro que se contrata a un artista independientemente de la opción política que profese y, entendemos que, si bien sus declaraciones se realizaron en redes sociales, pertenecen al ámbito de su vida privada», han defendido.

«Una vez que José Manuel Soto ha pedido disculpas públicamente, creemos algo desproporcionado condenar a esta persona y que no merezca ninguna oportunidad», han añadido. Asimismo, consideran «que un artista es una empresa, que de él dependen sus músicos, representante y toda persona que trabaje con él. Si ahora se cancelan todos los contratos, estamos jugando con el pan de muchas familias en unos tiempos muy duros para mucha gente».

Desde el Ayuntamiento afirman además que «no se puede hacer uso del veto y la censura, una vez sobre unos y otra vez sobre otros, según convenga».

Los socialistas habían solicitado al gobierno municipal del popular Curro Jiménez la cancelación de esta actividad, recalcando que «en caso de no atender a tal petición, la responsabilidad última en caso de que se produzca cualquier altercado o enfrentamiento colectivo corresponderá al gobierno local como promotor de este evento».

Comunicado oficial del Ayuntamiento de Utrera pic.twitter.com/pfNyrNnzP2 — Ayuntamiento de Utrera (@CiudadUtrera) August 23, 2023

Cabe recordar que a raíz de los insultos de Soto tres ayuntamientos andaluces del PP cancelaron sus conciertos previstos en las próximas fechas: Bormujos (Sevilla), Villacarrillo (Jaén) y Carmona (Sevilla).

El tuit del artista, publicado el pasado viernes -y ya eliminado-, decía así: «Voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en Pedro Sánchez, en su puta madre y en los millones de hijos de la gran puta que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos. Que os jodan».

A este comentario le siguieron dos más reconociendo su «error» y pidiendo «disculpas»: «Llamar ‘hijo de puta’ a alguien es una expresión popular muy española que está en El Quijote y en todos los clásicos, no hay que ofenderse tanto. A mí me llaman a diario fascista, nazi y cosas peores y me lo tomo con deportividad. Dicho esto, pido disculpas a los ofendidos», señaló en primer lugar. Más tarde, añadía: «La otra noche hice un comentario inapropiado refiriéndome despectivamente a Pedro Sánchez y a las personas que están de acuerdo con la destrucción de España. Fue un error. La razón se pierde cuando se insulta, pido humildemente disculpas. No volverá a ocurrir».

Además del concierto en Utrera programado para el próximo 8 de septiembre, en la web oficial del cantante figura también una próxima actuación en Logrosán (Cáceres) el día 29 de dicho mes, municipio éste gobernado por el PSOE.