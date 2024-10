La última prueba de ADN resuelve el enigma: los huesos de la catedral de Sevilla son de Cristóbal Colón

Los huesos de Cristóbal Colón enterrados en la Catedral de Sevilla pertenecen al descubridor de América. La investigación sobre su ADN lo confirma «de forma definitiva», tal como ha anunciado este jueves el catedrático de Medicina Legal y Forense, José Antonio Lorente, que ha liderado este nuevo estudio de la Universidad de Granada (UGR). Se ratifica así lo que se avanzó ya en 2005, en la primera fase de la investigación.

Colón viajó por el mundo tanto vivo como muerto. Sus restos han pasado por distintos países desde su fallecimiento en 1506. Primero fue enterrado en Valladolid, donde murió. Poco después, sus restos fueron trasladados al Monasterio de la Cartuja, en Sevilla, y de allí, por deseo expreso de su hijo, a la antigua La Española, primer territorio español en el Nuevo Mundo, isla hoy dividida entre República Dominicana y Haití (el primero de los países sigue afirmando que el navegante está enterrado allí).

El almirante permaneció sepultado en la Catedral de Santo Domingo por más de dos siglos, pero cuando los franceses conquistaron la isla, sus restos pasaron a La Habana. Tras la guerra de la independencia cubana (1898) se trasladaron a Cádiz, y de allí, definitivamente (se barajó enterrarlo junto los Reyes Católicos en Granada), se llevaron a la Catedral de Sevilla, donde 150 gramos óseos reposan en un suntuoso catafalco.

Lorente ha anunciado que los huesos enterrados en Sevilla son del almirante, virrey y gobernador de las Indias durante la presentación de la película documental Colón ADN. Su verdadero origen, de Story Producciones, que el sábado 12 de octubre, Día de la Hispanidad, emitirá RTVE (22:25 horas), y del que se anuncia que «arrojará luz a la historia» a la vez que la «reescribirá».

El acto se ha celebrado en la Real Academia Nacional de Medicina, y su presidente, Eduardo Díaz-Rubio, ha hablado de «un día histórico» para la ciencia.

En 2003, recordemos, Lorente y el historiador y profesor Marcial Castro lograron exhumar los huesos de Colón y de su hijo Hernando de la Catedral de Sevilla, y los de su hermano Diego (Giacomo) del Monasterio de la Cartuja Cartuja de Sevilla.

Lorente ha explicado que en los primeros estudios se habló de una «compatibilidad posible» de que los restos óseos fueran efectivamente de Colón, pero era una probabilidad «baja» ya que no había suficiente cantidad de ADN. Pero ahora, con nuevas tecnologías, el dato genético es «exacto» y la «teoría previa parcial queda definitivamente afianzada».

«La fiabilidad del análisis genético es prácticamente absoluta: ha sido replicado por diferentes laboratorios y así será publicado en una revista científica internacional, que es lo que hacemos los científicos cuando tenemos un resultado que queremos compartir», ha subrayado el responsable de la investigación.

El otro enigma: su origen

Después de más de 20 años de estudios y cientos de pruebas comparativas de ADN, el largometraje, una suerte de thriller histórico, desvelará también lo que los científicos han concluido sobre el otro enigma de Colón: su origen.

La Real Academia de la Historia lo sitúa en Génova (Italia), que es la teoría más extendida e internacionalmente aceptada, pero portugueses, catalanes, baleares, corsos o gallegos se disputan también su lugar de nacimiento. De hecho, más de 25 naciones y regiones de Europa han reivindicado ser el lugar de origen de Cristóbal Colón: Italia, Suecia, Noruega, Portugal, Francia, Inglaterra, Escocia, Hungría, Irlanda, Croacia, Galicia, Castilla, Cataluña, Valencia, Navarra, Mallorca… También se ha hablado de que pudo ser judío sefardí y agote.

Ahora, este trabajo, que ha incluido el análisis de ADN de los restos de Colón, su hijo Hernando y su hermano Diego, determinará científicamente cuál era su procedencia.

De esas 25 propuestas iniciales, han quedado ocho teorías finalistas que aportan pruebas de ADN para poder comparar. Lorente ha señalado que la investigación ha sido «muy complicada» porque los investigadores partían de la base de que había «dos grandes grupos de teorías» sobre su origen, pero lo cierto es que «hay muchísimas más». «Unas son las que yo llamaba teorías cerradas o específicas, aquellas que decían que Colón era hijo de tal persona y pertenecía a tal familia. Si ustedes son capaces de comparar ese ADN y encuentran una similitud, se resuelve el misterio», ha explicado.

Al acto también ha asistido uno de los descendiente del navegante, el duque de Veragua, el vigésimo Cristóbal Colón, que ha advertido, eso sí, de que el esqueleto que hay en Sevilla está incompleto, y que a ello también se aferran en República Dominicana para afirmar que ellos también cuentan con restos del descubridor.

No obstante, Lorente ha recalcado que los huesos que hay en el país caribeño no se han estudiado puesto que, cuando viajaron a República Dominicana al inicio de la investigación, sus autoridades les dijeron que no había nada que examinar: no había ninguna duda de que sus restos eran de Colón.