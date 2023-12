Tromba de nuevas corruptelas del PSOE en Andalucía para acabar el año: Jaén, Córdoba, Sevilla…

El PSOE de Andalucía (PSOE-A) va a finalizar un año plagado de asuntos más que turbios sumando a su historial varios casos de corrupción que, lamentablemente, apenas impresionan a unos andaluces más que acostumbrados a este tipo de informaciones que vamos sacando a la luz los medios libres. Este 2023, el PSOE-A ha copado portadas de medios por asuntos oscuros que van desde los secuestros o tramas para acusar falsamente a la oposición hasta los ya habituales casos de corrupción, ligados o no al ‘caso ERE’.

Jaén

Jaén es, sin lugar a dudas, el centro neurálgico de la corrupción socialista en Andalucía. Primero, OKDIARIO Andalucía desveló en exclusiva que una trama de presunto fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales con epicentro en Jaén salpicaba también al líder del PSOE en esta provincia y actual presidente de la Diputación, Francisco Reyes. Este factótum del socialismo jienense está muy vinculado al diputado nacional y adjunto a la secretaría federal de Organización, Juanfran Serrano, quien firmó contratos con entidades de detenidos de la trama.

Pero al PSOE de Jaén se le ha ido complicando cada vez más el futuro. A las tramas corruptas que OKDIARIO viene desvelando en los últimos días hay que sumar también un varapalo judicial que les deja en una situación crítica Sin dimisiones por el momento, el PSOE recibía hace apenas unos días la noticia de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Jaén archivaba la denuncia interpuesta por los socialistas por una supuesta compra de votos en la que se apuntaba como responsables a los entonces concejales del PP en el Ayuntamiento de Jaén Antonio Losa y Manuel Palomares. Ahora, OKDIARIO Andalucía puede confirmar que esta denuncia estaba basada en unos «pantallazos» de una conversaciones de WhatsApp que jamás existieron. Toda una chapuza que, lógicamente, afectó a las pasadas elecciones municipales, toda vez que la denuncia socialista se hizo pública precisamente en la jornada de reflexión.

Córdoba

Este lunes, conocíamos que la Audiencia de Córdoba condenaba a penas que suman tres años y medio de cárcel a la ex alcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), Luisa Ruiz, por delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones por más de 175.000 euros y falsedad en documento público durante su etapa socialista al frente del Ayuntamiento -posteriormente pasó a liderar el partido independiente Unión Demócrata Peñarriblense (UDPñ)-, sentencia enmarcada en la primera pieza del caso Rocket, juzgado por la Sección Tercera.

La Audiencia da por probado que en diciembre de 2007 se firmó un convenio entre el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras -en adelante IRMC- y el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo para la redacción de dos proyectos de urbanización y otras asistencias técnicas en el municipio.

Sevilla

También hace unas semanas, el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla abría unas nuevas diligencias previas por presuntos delitos continuados de prevaricación y de malversación de fondos públicos contra cuatro ex consejeros y otros 16 ex altos cargos del PSOE-A cuando dirigían la agencia IDEA bajo los gobiernos socialistas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Según el auto dictado por la magistrada instructora Adelaida Maroto, «no hay actuaciones de los responsables de la agencia para reclamar de manera real la deuda», que asciende a un montante total de 22.463.752 euros. Es decir, lo que los jueces ponen en duda es el interés real de los socialistas en recuperar nada más y nada menos que 22,5 millones de euros. Cabe recordar, en este sentido, que los ex altos cargos socialistas prestaron los fondos públicos a 36 entidades, pero dejaron pasar años e incluso décadas sin reclamar los mismos tras haber vencido el plazo de devolución.

Archivo Avales

A todo esto, cabe destacar también el más que posible archivo definitivo del caso Avales, que trataba el sistema «con escasas garantías y dudosa viabilidad» montado por la Junta socialista de Andalucía para conceder fondos públicos y millonarios a empresas afines. Ahora, tres años después de que la Audiencia ordenara la reapertura del caso Avales, está muy cerca de terminar archivada por un error de la juez Núñez Bolaños, que instruía el caso, al prorrogar las pesquisas fuera de plazo.

La reciente doctrina jurisprudencial deja claro que acordar diligencias fuera de plazo «conlleva una indefensión material del investigado, no sólo indefensión formal». En este sentido, «la expiración del plazo eventualmente fijado por el juez lleva consigo, inequívocamente, la nulidad de todas las diligencias que se practiquen con posterioridad», según un auto fechado a 18 de octubre de este año.

Con este archivo por un error judicial, se librarán de condenas hasta 25 ex altos cargos socialistas entre los que figuran el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, el ex director de IDEA, Antonio Valverde Ramos, el que fuera jefe de la asesoría jurídica de IDEA entre los años 2004 y 2009, José Antonio Ávila Quintana, el ex presidente de Invercaria, Francisco Álvaro Julio, o la ex secretaria de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta, Isabel de Haro Aramberri.