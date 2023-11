La Policía investiga si el PSOE de Jaén está detrás de un montaje para acusar al PP de comprar votos

La Brigada de Información de la Policía Nacional ha llevado a cabo una investigación, que ya está en manos del juez de Instrucción número 1 de Jaén, que apunta a un montaje para acusar al PP de Jaén de haber comprado votos. Lo más llamativo es que el PSOE podría estar detrás de todo esto. Las investigaciones ya han demostrado que no hubo ningún intento de compra de votos por parte de los populares, sino un intento de inculpar al PP de ello. Detrás de todo, según la Policía, podrían estar personas vinculadas al PSOE, que fue quien interpuso la denuncia en la jornada de reflexión de las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo.

La denuncia del PSOE iba contra dos concejales del PP de Jaén, que ya están fuera de toda duda. Ahora, la investigación policial ha detectado comunicaciones que vinculan a uno de los detenidos con el propio secretario general del PSOE jienense, Julio Millán, quien fuera alcalde de la ciudad y en las pasadas elecciones el candidato socialista a la Alcaldía. Según los agentes, el detenido con vínculos con el PSOE llegó a decir a Millán, poco antes del montaje, «eres mi coleguilla».

La investigación de la Policía Nacional apunta a que éste detenido fue la persona que estuvo en contacto permanente con responsables del PSOE de cara a idear el montaje para acusar al PP de comprar votos. Además, cabe destacar que un socialista, miembro del equipo de Julio Millán, ya ha declarado en comisaría.

Fuentes del PP de Jaén se muestran profundamente indignadas por todo lo que está sucediendo, más aún después de haber «puesto en entredicho el honor de dos personas gratuitamente», refiriéndose a los dos concejales del PP que fueron acusados de una compra de votos que ya se ha demostrado que fue una invención. Los populares, además, no descartan presentarse en este asunto como acusación, si bien por el momento están recabando toda la información posible para tomar una decisión al respecto.

En este sentido, cabe destacar la especial inquina del PSOE en esta presunta falsa acusación. Y es que, aunque inicialmente se archivaron las denuncias contra el PP, el propio PSOE pidió la reapertura al solicitar la práctica de nuevas pruebas, lo que ha llevado, según la Policía Nacional, a la detención de estas dos personas relacionadas, precisamente, con los socialistas.

Quejas públicas

El alcalde de Jaén, Agustín González, ha comparecido hoy en rueda de prensa para informar sobre las novedades de la denominada Operación Pandilla, resultado de un supuesto montaje con el que se trataba de implicar a Antonio Losa y Manuel Palomares, concejales del PP en Jaén, en una presunta compra de votos para las elecciones municipales del 28 de mayo.

Ya hay dos detenidos por esta trama y, lo más grave, es que uno de ellos, según la policía, «es coleguilla del señor Julio Millán» quien, supuestamente, había favorecido la contratación de esta persona en una empresa de construcción que trabajaba para el Ayuntamiento, según consta en las comunicaciones registradas.

González ha recordado la terrible noche de la jornada de reflexión previa al 28M cuando saltaba una noticia que enseguida inundaba las redes sociales y los grupos de WhatsApp, poniéndose en duda la honorabilidad y honradez de Palomares y Losa por la supuesta compra de votos para el Ayuntamiento de Jaén, manchando su reputación. «¿Tan lejos puede llegar la mezquindad humana?», se ha preguntado el alcalde de Jaén, «siendo alguien capaz de presentar una denuncia falsa contra dos personas honestas con el único interés de tratar de manipular los resultados electorales».

Los entonces concejales del PP de Jaén se personaron aquella noche en las dependencias policiales, mostrando en todo momento transparencia y colaboración, dejando sus móviles a disposición de la Policía, además de presentar una denuncia por delito de injurias, calumnias e imputación de un delito falso.

Finalmente, la denuncia fue archivada al comprobarse que se basaba en un montaje «bastante burdo» si bien, estos hechos alteraron la opinión pública y, por tanto, el resultado electoral. Ahora, y dado que la policía liga a uno de los sospechosos con Julio Millán, el dirigente popular ha dicho que “espero, por el bien de Jaén, que esto no sea verdad, que el señor Millán no haya tenido nada que ver con el supuesto montaje con el que trataban de acusar a nuestros dos compañeros de una supuesta compra de votos”. Y ha apostillado que «no todo vale en política y quien crea que en política vale todo no debería dedicarse a ella; en la vida es más importante conciencia que poder».

Afortunadamente, gracias al trabajo «pulcro y sin descanso de la policía», se ha «desnudado» la supuesta compra de votos del PP en Jaén, y se señala claramente que fue un montaje de un «coleguilla» del candidato a la Alcaldía del PSOE. En este sentido, González ha recordado que durante la campaña electoral siempre pidió «honestidad, honorabilidad, honradez y responsabilidad» pues debe ser la esencia de un responsable político.

Por eso hoy «siento pudor, vergüenza ajena e indignación porque aquella noche se perpetró un montaje con el que se trató de manipular a la opinión pública afectando a unas elecciones municipales». Aquella noche, ha continuado, «se calumnió, se falsificó, se injurió y se puso en duda la reputación de Losa y Palomares». Afortunadamente, su honorabilidad ya está fuera de toda duda, pero «¿alguien reflexionó aquella noche, aunque fuese cinco minutos? Y hoy, ¿alguien ha pedido disculpas, alguien ha escuchado al señor Millán pedirle perdón?», porque han pasado seis meses de aquello y ahora «quién repara el honor de estos dos políticos honrados, y quién cura su dolor y el de sus familiares y amigos».

Pese a todo, pese a conocer las conclusiones del atestado policial, pese a saber que se archivó la denuncia en contra de Palomares y Losa, y pese a haber dos detenidos por el supuesto montaje, «hoy Julio Millán sigue poniendo en duda su honor y el trabajo policial, pues el PSOE ha pedido en el juzgado que se realicen más pruebas, que se vuelvan a pedir sus móviles».

Se ve – ha añadido- «que no les basta con el daño causado». Sin embargo, González ha dicho que es momento de dar respuestas, de no echar balones fuera, de dejar de echarle la culpa a otros, de entender que los hechos y las decisiones tienen consecuencias y hay que ser transparente y consecuente. «Estamos aquí para hacer el bien y mejorar la vida de nuestros vecinos y hoy quisiera que nada de esto hubiera pasado, pero ha pasado, estamos ante un caso muy grave y ahora solo nos queda esperar y seguir confiando en la justicia y en la policía para que sepamos toda la verdad».