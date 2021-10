Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, ha pedido prohibir imágenes infantiles en los alimentos que ella considera «no saludables». Tras aplaudir la decisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de «proteger» a los niños «de la publicidad de los alimentos con exceso de azúcar, grasas o sal», la también líder de Anticapitalistas ha ido más allá y ha exigido ir más allá. «Ojalá más perritos, ositos y personajes infantiles sobre alimentos saludables», señala.

Sería ideal aprender también de la experiencia chilena donde se usan sellos para advertir de los excesos y no se permiten imágenes infantiles sobre productos poco saludables. Ojalá más perritos, ositos y personajes infantiles sobre alimentos saludables. pic.twitter.com/J7Z56h2sMi — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 28, 2021

La portavoz de Adelante Andalucía y diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez, le ha entregado este jueves en mano al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, las 35 propuestas de resolución que los integrantes de esta formación no han podido defender en el Debate sobre el estado de la comunidad en nombre de Adelante Andalucía al ser diputados no adscritos y carecer de grupo parlamentario propio.

Rodríguez ha solicitado a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, tras invocar ésta que el Reglamento de la Cámara autonómica deja en manos de los grupos parlamentarios la presentación y defensa de las propuestas de resolución, poder entregar sus propuestas.

Adelante ha lamentado, por medio de una nota, que «todos han tenido la oportunidad de exponer sus propuestas salvo Adelante, a pesar de representar al 10% de la Cámara», según una nota de este partido.

Rodríguez ha argumentado que ha querido llevar sus propuestas por cuanto «representan a los 584.040 andaluces y andaluzas los pusieron allí» y ha considerado «un agravio que sus voces no puedan ser escuchadas en el seno de la soberanía andaluza».