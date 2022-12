Los de Teresa Rodriguez muestran su apoyo a unos okupas de Sevilla con carteles de “Libertad presos”

Maribel Mora, portavoz de Adelante Andalucía, ha compartido en sus redes sociales la alegría de unos okupas que han logrado entrar en un inmueble y que ya han decorado con carteles radicales como «libertad presos». Concretamente, lo que ha compartido la portavoz del partido liderado por Teresa Rodríguez es del denominado Centro Social Okupado Autogestionado en el barrio sevillano de Miraflores que, tal y como ellos mismos relatan, tras haber sido desalojados de su anterior okupación, han logrado entrar ilegalmente en otro lugar. Y en Adelante Andalucía comparten su alegría.

Okupas

Los okupas que apoyan los de Teresa Rodríguez relatan cómo «hace solo unos meses intentábamos poner fin a la falta de centros sociales okupados en Sevilla. El edificio que okupamos en la Macarena y que iba a acoger al CSOA la Leona fue desalojado el mismo día en que lo hicimos público. Sin embargo, como ya dijimos en ese momento, no nos iban a detener ahí. Por eso, en el otoño de 2022 damos por nacido un nuevo espacio para el CSOA La Leona, en la calle Francisco Meneses. Este espacio que okupamos es propiedad del Ayuntamiento (socialista de Sevilla), que tenía prevista una dotación pública para el barrio desde 2006 que en 16 años nunca llegó». Y por eso han decidido que es suyo, básicamente.

«Pretendemos ahora rehabilitar el espacio, cuidarlo, llenarlo de vida y construir juntxs un proyecto que responda a una necesidad colectiva. Además, okupando dejamos claro nuestro posicionamiento político en contra de la especulación, la gentrificación y la turistificación, así como nuestro rechazo a la propiedad privada -y a que el aparato del estado la defienda por encima de la vida y de las necesidades de las personas-. Mientras que bancos, inmobiliarias y demás empresas capitalistas buscan extraer beneficio económico sin importar el impacto que provocan. Con un centro social autogestionado y okupado buscamos aportar, construir alternativas a nivel político, relacional, artístico y de ocio».

«Este proceso empieza a gestarse en diciembre de 2021, a raíz de unas jornadas llamadas: ‘¿Qué espacio okupamos las mujeres?’. En ellas, varias compas hicieron un recorrido histórico por los distintos centros sociales okupados autogestionados que ha habido en Sevilla, pudiendo nutrirnos de las experiencias de distintas mujeres e identidades de género disidentes que formaron parte de ellos. De toda la emocionalidad, las convicciones políticas encontradas, las redes que se generaron en estas jornadas y de la necesidad de un Centro Social en Sevilla surge La Leona», continúan.

«Lo hacemos como forma de resistencia y de ruptura con el modelo impuesto de relacionarnos con la ciudad y entre nosotrxs, permitiendo otro habitar posible, desde la horizontalidad, la autogestión y el apoyo mutuo. Rechazamos las estructuras existentes, pues queremos crear otras nuevas que no funcionen a partir de las lógicas que nos han impuesto, sino de subvertirlas. No vamos a hacerle el juego al sistema ni a participar con sus fichas y sus reglas porque hemos venido a salirnos del tablero. Queremos construir un espacio anarkotransfeminista donde serán bienvenidas todas las identidades pero no todas las actitudes», concluyen los okupas apoyados por el partido de Teresa Rodríguez.