El Supremo estudia enviar al juzgado a un alcalde del PSOE que colocó a su mujer como jueza de paz

El Tribunal Supremo estudia qué hacer con la causa abierta contra Alfonso Carlos Moscoso, alcalde socialista de Villaluenga del Rosario (Cádiz), después de que el dirigente del PSOE haya perdido su condición de aforado al dejar de ser senador tras la convocatoria de elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El alto tribunal ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la continuidad de la investigación y el posible envío de dicho procedimiento a los juzgados de Ubrique.

La causa tiene su origen en el nombramiento de Elisa Sánchez, esposa del alcalde y afiliada al PSOE, como jueza de paz de Villaluenga del Rosario. La Fiscalía presentó una querella al considerar que la propuesta de designación podría constituir un delito de prevaricación, al existir una posible incompatibilidad entre el ejercicio de ese cargo judicial y la pertenencia a un partido político.

El procedimiento también afecta a la mujer del regidor, ya que el Supremo considera que los hechos que se investigan en relación con ambos mantienen una conexión que merece ser tratada en su conjunto. La magistrada Susana Polo fue designada instructora de la causa que se abrió en junio de 2026 tras la admisión a trámite de la querella presentada por el Ministerio Público.

La decisión se produce después del adelanto de las elecciones generales anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre, que ha provocado la pérdida del escaño de Moscoso en la Cámara Alta.

Según ha publicado La Voz Digital, el alto tribunal ha comenzado a estudiar el futuro judicial de Moscoso tras perder su condición de aforado. La Fiscalía deberá informar sobre la posible prórroga de la causa en el Supremo y sobre el eventual traslado de las actuaciones a los juzgados de Ubrique, una decisión que determinará qué órgano judicial continuará con la investigación.

Polémica por el nombramiento de su esposa

Los hechos se remontan a noviembre de 2022, cuando el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario publicó un edicto para cubrir la plaza de juez de paz. Según los hechos recogidos en la querella, ningún vecino del municipio, que cuenta con alrededor de 464 habitantes, manifestó inicialmente su interés por ocupar el puesto. La única candidatura presentada fue la de Elisa Sánchez, mujer del alcalde y afiliada al PSOE desde octubre de 2007.

El pleno municipal aprobó su candidatura por unanimidad el 30 de marzo de 2023 y trasladó la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuya Sala de Gobierno acordó su nombramiento el 4 de julio de ese mismo año. No obstante, la Fiscalía sostiene que la afiliación política de la candidata resultaba incompatible con el ejercicio de las funciones de jueza de paz, una restricción recogida en la normativa judicial.

Durante el tiempo que ocupó el puesto, Elisa Sánchez continuó asistiendo a actos públicos del PSOE, según la querella. Finalmente, renunció al cargo en mayo de 2025, después de que trascendiera la controversia sobre su compatibilidad.

El Supremo considera que los hechos atribuidos al alcalde podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación por proponer un nombramiento sin que se cumplieran los requisitos legales. En el caso de su esposa, la investigación se centra en la posible aceptación del cargo con conocimiento de una incompatibilidad.

Por su parte, Moscoso defendió en su momento su actuación y sostuvo que el puesto de juez de paz era honorífico y no remunerado. También señaló que el nombramiento había sido aprobado por el TSJA y que el procedimiento se había desarrollado oficialmente.