Silencio de Exteriores ante el hostigamiento de Gibraltar a pescadores andaluces en aguas españolas

El silencio del Gobierno y del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre el hostigamiento que las autoridades de Gibraltar están haciendo a pescadores españoles ha hecho que José Ignacio Landaluce (PP), alcalde de Algeciras, haya puesto el grito en el cielo. Este viernes, el también senador del PP por Cádiz ha asegurado «echar de menos» un pronunciamiento al respecto por parte del Ministerio de Exteriores. La Junta de Andalucía, en este sentido, sí que se ha manifestado mostrando su total apoyo a los pescadores implicados.

«Han pasado un montón de días, ha habido un montón de sucesos y de acontecimientos y aquí nadie protesta ante la Unión Europea», ha afirmado este viernes Landaluce, que critica que mientras «no protesta nadie de los que tienen competencias», sí lo hace él como alcalde de un municipio que, ha aseverado, «lo que quiere es una convivencia buena entre todos, a cada lado de la verja, con proyectos de presente y futuro que mejoren a nuestros vecinos y que haya un compromiso medioambiental».

Sobre el conflicto existente entre las autoridades del Peñón y los pesqueros andaluces, ha explicado que estos barcos son «pequeños» y son las embarcaciones «potentes» de Gibraltar las que «golpean» a estos pescadores, amenazando con que están en aguas territoriales británicas, algo sobre lo que ha afirmado es «falso». «Esas aguas son españolas», ha apuntillado.

Además, ha advertido en una entrevista a Canal Sur que en el Peñón «no hay pescadores» al ser «la tercera renta per cápita del mundo». «Los pescadores que hay son deportivos, de caña, no hay gente que necesite comer buscándose con la pesca el sustento», ha añadido. Por eso, ha opinado que los gibraltareños acuden «de una forma agresiva a un lugar que es español, con unas normativas que se inventa Gibraltar y que no son las normativas de pesca de la Unión Europea y las españolas».

El alcalde de Algeciras ha señalado también a la reciente visita del ministro para las Fuerzas Armadas del Reino Unido, James Heappey, en la que se anunció una importante inversión para «reforzar Gibraltar como base militar», algo sobre lo que ha dicho «está prohibido» al ser una colonia.

También ha aludido a los recientes episodios ocurridos en aguas de Gibraltar como el vertido de fuel durante una operación de respostaje entre dos buques o la operación para sacar el granelero OS35 de sus aguas, que ha durado un año, ya que se hundió en agosto de 2022 y ha sido recientemente, en julio de este año, cuando ha sido remolcado fuera del mar.